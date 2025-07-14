Мобилизованные ФЛП освобождены от налогов и отчетности: новые правила

Физических лиц-предпринимателей, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, официально освободили от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы.

ФЛП в ВСУ не будут платить налоги?

Соответствующие изменения вступили в силу согласно Закону №4505-ІХ. Об этом сообщила Государственная налоговая служба, передает 24 Канал.

Смотрите также До 16 миллионов гривен: правительство запускает обновленную программу грантов для бизнеса

Какие налоги не нужно платить:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

единый налог;

военный сбор;

ЕСВ (единый социальный взнос) – если у ФЛП нет наемных работников.

Как это работает на практике?

Освобождение от налогов применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников. Оно начинает действовать с первого числа месяца мобилизации или подписания контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Обратите внимание. Если информация о мобилизации уже есть в Реестре – ничего подавать не нужно. Если ее нет – ФЛП может самостоятельно предоставить подтверждающие документы в налоговую.

Что еще важно знать?

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору во время службы. Если их уже начислили – суммы будут аннулированы.

Если ФЛП был исключён из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты – его восстановят автоматически.

Если у ФЛП есть работники, он может уполномочить другое лицо для выплаты зарплат. В этом случае уплатить ЕСВ можно в течение 180 дней после демобилизации – без штрафов.

Важно. Подать отчетность по ЕСВ можно до 150 дней после демобилизации – тоже без штрафов и пени. За нарушения, которые произошли до службы или во время нее (например, просроченная уплата), штрафы не будут применяться, если ФЛП закроет обязанности в эти же сроки после возвращения.