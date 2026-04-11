100 тысяч просмотров на YouTube: реально ли зарабатывать и жить на собственных видео

Большинство людей считает, что на YouTube можно зарабатывать миллионы и что все зависит от количества просмотров или подписчиков на канале. Однако это не совсем так, ведь для того, чтобы начать зарабатывать на платформе нужно сначала выполнить несколько основных правил.

Сколько денег можно получить за 100 тысяч просмотров на YouTube?

О том, сколько прибыли украинцы получают на своих канал в YouTube, говорится на ресурсе affhub.media.

Прежде всего надо знать о нескольких основных правилах, по которым платформа начнет выплачивать деньги. Так, должно быть соответствие таким требованиям:

общее количество просмотров на канале – не менее 20 тысяч;

продолжительность просмотров за прошлый год – не менее 4 тысяч часов;

канал связан с Google Adsense – сервисом контекстной рекламы.

Так, за 1 тысячу просмотров в 2026 году можно получить от 2,98 доллара до 37,24 доллара в разных странах.

Важно! Показатель CPM, или Cost Per Mille, или цена за тысячу просмотров, зависит от интереса к событиям в стране или контента соответствующей страны. В частности сюда учитывают так называемый доход от рекламы в видео.

Так, в 2026 году показатель CPM составляет чуть больше 4 долларов.

На ресурсе engage.org.ua сформировали таблицу, которая создана на основе нескольких источников, со сравнением за 2025 год.

Поэтому, средний доход в Украине от 1 тысячи просмотров составлял 0,8 – 2 доллара. 10 тысяч просмотров стоили до 20 долларов. Соответственно, за 100 тысяч просмотров можно было получить 80 – 200 долларов.

Учитывая, что в 2026 году 1 тысяча просмотров стоит в среднем 4 доллара – за 100 тысяч можно получить до 400 долларов.

Что влияет на прибыль?

Часто люди считают, что самое определяющее – количество просмотров. Да, они влияют на возможный заработок, но есть еще ряд факторов.

Ранее мы упомянули о географии и отдельных странах с их условиями. Сюда же добавляем источник трафика. Ведь действует довольно простая схема. Если страна экономически успешная – там будет больше трафика и он будет дороже.

Определяет уровень доходности также отдельная ниша. Здесь больше о деньгах не от самой платформы, а от рекламодателей. Другими словами YouTube работает как посредник между создателем контента и рекламой. Например, за продвижение своих товаров продавцы генераторов готовы платить одну сумму, а продавцы одежды – другую.

Обратите внимание! В 2022 году самыми прибыльными сферами в рекламе были банковское дело, страховой бизнес, юридические услуги, онлайн-обучение, благотворительность, строительство, ІТ.

Кстати, относительно рекламы и ее оплаты существует отдельный алгоритм. Так, объявления могут пропускать, тогда владелец видео получит минимальные проценты от просмотра рекламы хотя бы за 5 секунд. Если же пользователь посмотрит ролик полностью, и не пропустит предлагаемую рекламу, – доход будет больше.

