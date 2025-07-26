Зарабатывать на YouTube: сколько платформа платит за 10 000 просмотров

YouTube помогает людям, которые создают видео, зарабатывать. Сумма, которую платформа платит за просмотры, может сильно отличаться и зависит от нескольких факторов.

Монетизация на YouTube

YouTube предлагает несколько способов монетизации своих каналов, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.

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Процесс оплаты на YouTube в основном ориентирован на доход от рекламы. Итак, платформа платит не за сам факт просмотра видео, а за показы рекламы, которые с ним связаны. Есть несколько вариантов монетизации:

Cost Per Mille (CPM)

CPM – это цена за тысячу показов рекламы. Она показывает, сколько рекламодатель готов заплатить за показ своей рекламы для 1 000 зрителей.

Revenue Per Mille (RPM)

RPM – это доход за тысячу просмотров, который получает автор. YouTube получает 45% своего дохода от рекламы, а автор видео – 55%.

Сколько YouTube платит за просмотры?

В среднем YouTube платит от 0,003 доллара до 0,005 доллара за просмотр. Итак, за 10 000 просмотров вы можете рассчитывать заработать от 30 до 50 долларов.

Однако можно зарабатывать и до 100 долларов для длительных видео. Это касается англоязычного или международного контента, ориентированного на аудиторию из США, Великобритании, Канады, Австралии или Германии.

Важную роль играет также тематика контента. Например, видео о финансах, инвестиции, технологии, бизнес и B2B-сферы приносят самый высокий CPM. Зато развлекательные ролики, влоги или юмористические видео имеют более низкую монетизацию.