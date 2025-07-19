Сколько платит TikTok за 10 000 просмотров в 2025 году
- В 2025 году TikTok платит авторам от 0,02 до 1,00 доллара за 1 000 просмотров, что дает возможность заработать до 10 долларов за 10 000 просмотров.
Программы монетизации TikTok имеют разные требования для авторов и выплаты, причем Creator Fund недоступна в Украине.
TikTok популярен среди украинцев, поэтому многие блогеры хотят зарабатывать на соцсети. Впрочем просто так платформа деньгами не делится.
Сколько платит TikTok за 10 000 просмотров?
В 2025 году TikTok платит авторам от 0,02 до 1 доллара за 1 000 просмотров. То есть за 10 000 просмотров можно заработать максимум 10 долларов, рассказывает 24 Канал.
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На сегодня тиктокеры получают средства от платформы через две программы монетизации:
- Creator Fund дает около 0,02-0,04 доллара за 1 000 просмотров. Это означает, что 10 000 принесут автору примерно 20 или 40 центов. Чтобы получить 40 долларов, необходимо набрать миллион просмотров.
- Программа Creator Rewards Program более выгодная. По ней выплачивают от 0,40 до 1,00 доллара за 1 000 просмотров, то есть 4-40 долларов за 10 000 и 400-1 000 долларов за миллионов просмотров.
Важно! Стоит знать! Сейчас украинские тиктокеры не могут напрямую подключить Creator Fund. Программа действует в США, Великобритании, Италии, Франции, Германии, но не в Украине.
Что нужно, чтобы зарабатывать на этих программах?
Однако не так просто зарабатывать в TikTok. Чтобы использовать программы платформы, необходимо выполнить определенные условия.
Приобщиться к Creator Fund могут авторы:
- если им исполнилось 18 лет;
- если их канал насчитывает более 10 000 подписчиков.
- если количество просмотров их видео за последние 30 дней превышало 100 000.
В Creator Rewards Program платформа также учитывает качество и оригинальность контента, а также то, насколько он может удержать внимание зрителя.
Кроме того, TikTok подсчитывает отказы. То есть за просмотр видео, которое свайпнули, не заплатят.
Стоит знать! В общем сумма, которую могут заработать тиктокеры за просмотры, отличаются в зависимости от страны, длины и формата видео, взаимодействия с аудиторией и тому подобное.