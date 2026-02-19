Известная компания больше не будет производить мороженое: в чем причина

Крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков заявил, что продает остальной бизнес по производству мороженого. Таким образом он стремится упростить свою работу.

Кто не будет производить мороженое?

От производства отказалась компания Nestlé, которая ранее столкнулась с инцидектом из-за проблемы с безопасностью с бактерией Bacillus cereus, пишет CNN.

Подразделение, которое включает такие бренды, как Häagen-Dazs и Drumstick, оценивается чуть меньше чем в 1,3 миллиарда долларов. Nestlé планирует продать бренды британской компании Froneri в течение следующего года, но остаться в совместном предприятии.

Этот шаг происходит на фоне того, что производитель батончиков Nespresso и KitKat стремится увеличить продажи и упростить свою разветвленную деятельность под руководством нового генерального директора.

В отчете о годовых доходах Nestlé заявила, что сосредоточится на своих бизнесах по:

производству кофе;

уходу за домашними животными;

производству продуктов питания и снеков.

Шесть брендов мороженого Nestlé отвлекают внимание от остального ее портфолио, которое охватывает, среди прочего, хлопья, кофе, кондитерские изделия и замороженные продукты,

– пишут в издании.

Предыдущий инцидент Nestlé

В начале января стало известно, что Nestlé в Украине отзывает часть импортных детских смесей брендов NAN и NESTOGEN, сообщает пресс-релиз.

Во время расследования выяснилось, что один из ингредиентов от поставщика мог не соответствовать требованиям качества. Из-за этого в отдельных смесях теоретически могло появиться вещество цереулид, которое иногда образуют отдельными бактериями Bacillus cereus. Они вызывают пищевое отравление.

В то же время в компании объяснили, что все эти действия имеют предупредительный характер. Никаких случаев вреда для здоровья не зафиксировано.

