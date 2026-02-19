Кто не будет производить мороженое?
От производства отказалась компания Nestlé, которая ранее столкнулась с инцидектом из-за проблемы с безопасностью с бактерией Bacillus cereus, пишет CNN.
Подразделение, которое включает такие бренды, как Häagen-Dazs и Drumstick, оценивается чуть меньше чем в 1,3 миллиарда долларов. Nestlé планирует продать бренды британской компании Froneri в течение следующего года, но остаться в совместном предприятии.
Этот шаг происходит на фоне того, что производитель батончиков Nespresso и KitKat стремится увеличить продажи и упростить свою разветвленную деятельность под руководством нового генерального директора.
В отчете о годовых доходах Nestlé заявила, что сосредоточится на своих бизнесах по:
- производству кофе;
- уходу за домашними животными;
- производству продуктов питания и снеков.
Шесть брендов мороженого Nestlé отвлекают внимание от остального ее портфолио, которое охватывает, среди прочего, хлопья, кофе, кондитерские изделия и замороженные продукты,
– пишут в издании.
Предыдущий инцидент Nestlé
В начале января стало известно, что Nestlé в Украине отзывает часть импортных детских смесей брендов NAN и NESTOGEN, сообщает пресс-релиз.
Во время расследования выяснилось, что один из ингредиентов от поставщика мог не соответствовать требованиям качества. Из-за этого в отдельных смесях теоретически могло появиться вещество цереулид, которое иногда образуют отдельными бактериями Bacillus cereus. Они вызывают пищевое отравление.
В то же время в компании объяснили, что все эти действия имеют предупредительный характер. Никаких случаев вреда для здоровья не зафиксировано.
