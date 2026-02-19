Хто не буде виробляти морозиво?

Від виробництва відмовилася компанія Nestlé, яка раніше зітштовхнулася з інцидектом через безпекову проблему з бактерією Bacillus cereus, пише CNN.

Підрозділ, який включає такі бренди, як Häagen-Dazs та Drumstick, оцінюється трохи менше ніж у 1,3 мільярда доларів. Nestlé планує продати бренди британській компанії Froneri протягом наступного року, але залишитися у спільному підприємстві.

Цей крок відбувається на тлі того, що виробник батончиків Nespresso та KitKat прагне збільшити продажі та спростити свою розгалужену діяльність під керівництвом нового генерального директора.

У звіті про річні прибутки Nestlé заявила, що зосередиться на своїх бізнесах з:

виробництва кави;

догляду за домашніми тваринами;

виробництва продуктів харчування та снеків.

Шість брендів морозива Nestlé відволікають увагу від решти її портфоліо, яке охоплює, серед іншого, пластівці, каву, кондитерські вироби та заморожені продукти,

– пишуть у виданні.

Попередній інцидент Nestlé

На початку січня стало відомо, що Nestlé в Україні відкликає частину імпортних дитячих сумішей брендів NAN і NESTOGEN, повідомляє пресреліз.

Під час розслідування з'ясувалося, що один з інгредієнтів від постачальника міг не відповідати вимогам якості. Через це в окремих сумішах теоретично могла з'явитися речовина цереулід, яку інколи утворюють окремими бактеріями Bacillus cereus. Вони викликають харчове отруєння.

Водночас у компанії пояснили, що усі ці дії мають запобіжний характер. Жодних випадків шкоди для здоров'я не зафіксовано.

