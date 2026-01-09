Где потратить "тысячу Зеленского" и какие лазейки придумали украинцы
- Средства "зимней поддержки" можно потратить на коммуналку, книги, лекарства и украинские товары в определенных магазинах по MCC-кодам.
- Украинцы нашли лазейки, например, оплачивать посылки на "Укрпочте", хотя такие товары не входят в разрешенный перечень.
Известно, что средства "зимней поддержки" можно потратить на коммуналку, книги и украинские товары в отдельных магазинах. Однако также стало известно, что оплата может пройти за другие товары, о них рассказали украинцы.
На что потратить "тысячу Зеленского"?
Оформить в 2026 году деньги от государства уже нельзя, однако можно потратить, пишет 24 Канал.
Среди разрешенных расходов:
- Коммунальные услуги – свет, газ, отопление, вода;
- Продукты питания – оплата в отдельных супермаркетах и сетях;
- Лекарства и медицинские изделия – в аптеках, определенных в перечне "Нацкешбек";
- Книги и печатная продукция.
- Почтовые услуги.
- Донаты на ВСУ и другие благотворительные организации.
Какие нужны коды для оплаты?
Расчет происходит по MCC-кодам. Если код магазина входит в перечень – платеж пройдет. Разрешенные MCC-коды:
- 4900 – коммунальные услуги.
- 5411 – продуктовые магазины и супермаркеты.
- 5499 – другие продовольственные точки (специализированные магазины, рынки, автоматы).
- 5912 – аптеки.
- 5942, 5994 – книги и печатные издания.
- 8398 – благотворительные организации.
- 9402 – почтовые услуги.
Если код продавца не соответствует разрешенным категориям, оплатить "зимней поддержкой" нельзя.
Расплатиться в сетях питания McDonalds, KFC и других тоже не получится – их код MCC – 5814 или 5812.
Лайфхаки и лазейки от украинцев
Путем проб и ошибок украинцы узнали, что еще можно оплатить 1 000 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf.
Одна из пользователей рассказала, что пришла в отделение "Укрпочты" получать посылку с наложенным платежом и решила попробовать оплатить ее карточкой "Национальный кэшбек", на которую начисляется "зимняя тысяча". Оплата прошла успешно.
По словам женщины, она была удивлена, ведь заказала пряжу, а такие товары не входят в перечень, разрешенного для оплаты "зимней поддержкой".
В комментариях пользователи делились собственными примерами, куда им удалось потратить "имя тысячу". Некоторым даже удалось оплатить косметику во время получения посылок на "Укрпочте". А вот воспользоваться прошлогодней лазейкой по оплате заказов доставки еды уже не получится – в этом году возможность ограничена.
Где именно можно потратить деньги?
"Тысячу Зеленского" можно потратить в 14 магазинах и онлайн-маркетах, включая NOVUS, Auchan, Rozetka и другие. Средства, полученные через "Национальный кэшбек", можно потратить до 30 июня 2026 года, а через Укрпочту – до конца февраля 2026 года.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.Программу "тысяча Зеленского" можно потратить на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек".
"Тысячу Зеленского" можно потратить также на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек". Это можно сделать в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптовых цен" и других.