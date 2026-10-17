На каких предприятиях можно получить бронирование

В Украине нет перечня профессий, представители которых автоматически получают бронирование. Право на него зависит прежде всего от работодателя и условий, определенных законодательством, сообщают в Минобороны Украины.

Бронирование военнообязанных может осуществляться государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, которые соответствуют установленным требованиям. В частности, речь идет о работодателях, важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований или для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Среди сфер, в которых работают предприятия и учреждения, которые могут иметь право на бронирование:

Оборонно-промышленный комплекс. Предприятия, производящие вооружение, военную технику, комплектующие и другую продукцию для Сил обороны.

Энергетика. Компании, обеспечивающие производство и поставку электроэнергии, работу энергетической инфраструктуры и топливного комплекса.

Транспорт и связь. Предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров и грузов, предоставляющие почтовые услуги и обеспечивающие работу телекоммуникационных сетей.

Медицина. Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения и другие учреждения, работники которых могут подлежать бронированию в соответствии с законодательством.

Коммунальное хозяйство. Предприятия водо-, тепло- и газоснабжения, водоотведения, вывоза отходов и аварийного восстановления сетей.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность. Предприятия, важные для экономики и обеспечения населения продовольствием.

ИТ и кибербезопасность. Компании, имеющие соответствующий статус и выполняющие задачи, важные для экономики, государства или обороны.

Государственное управление. Сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления, для которых законодательство предусматривает бронирование.

Обратите внимание! Работа в одной из этих отраслей не означает, что работник обязательно получит отсрочку. Например, не каждая ИТ-компания имеет статус критически важной, так же как не каждое частное предприятие в сфере энергетики может проводить бронирование персонала.

Можно ли получить бронирование в частной компании

Так. Частная форма собственности не является препятствием для бронирования. Главное, чтобы предприятие соответствовало установленным критериям и имело необходимый статус.

Работодатель должен быть внесен в соответствующий перечень, после чего он может подавать списки военнообязанных работников через портал "Дія". Поданные сведения проверяются, и при положительном результате бронирование оформляется в установленном порядке.

При этом статус критически важного предприятия не означает, что бронь автоматически получают все его работники. Важно, чтобы конкретного работника включили в список и чтобы он соответствовал требованиям процедуры.

Дает ли работа в качестве ФЛП право на бронирование

Сам факт регистрации в качестве физического лица-предпринимателя не дает права на бронирование через стандартную услугу для работодателей в "Дии". Этот механизм предусмотрен для органов, предприятий, учреждений и организаций, которые подают списки своих работников.

Поэтому предприниматель, работающий на себя и не состоящий в соответствующих трудовых отношениях, не может получить бронирование исключительно на основании своей деятельности. В то же время он может иметь право на отсрочку по другим основаниям, предусмотренным законом.

Нужно ли быть официально трудоустроенным

Так, для бронирования в качестве работника должны быть надлежащим образом оформлены трудовые отношения. Работодатель должен предоставить необходимые сведения и включить человека в список для бронирования.

Для отдельных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, критически важных для нужд Сил обороны, предусмотрен специальный механизм временного бронирования на срок до 45 календарных дней. Он касается определенных законодательством случаев и не распространяется автоматически на всех новых работников.

Обратите внимание! Одного обещания руководителя оформить отсрочку недостаточно. Отсрочка должна быть оформлена в соответствии с установленной процедурой, а соответствующий статус должен отображаться в электронном военно-учетном документе.

Когда бронирование может быть отменено

Бронирование не является бессрочным. Ее могут аннулировать, если истек срок действия отсрочки, работник уволился или работодатель утратил статус критически важного предприятия. Основаниями также могут быть ликвидация организации, прекращение ее деятельности или иные обстоятельства, предусмотренные законодательством.

Поэтому при трудоустройстве стоит уточнить не только то, может ли компания проводить бронирование работников, но и распространяется ли эта возможность на конкретную должность, а также на какой срок оформляется отсрочка.

К слову, в настоящее время бизнес опасается новых ограничений, поскольку они могут затруднить работу компаний. Несмотря на нынешний дефицит кадров,изменение правил бронирования может ухудшить текущую ситуацию. Среди предлагаемых изменений – сокращение лимитов бронирования для отдельных категорий, изменение процедуры подтверждения статуса критически важного предприятия и пересмотр подходов к определению количества работников, которых можно бронировать.