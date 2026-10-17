На яких підприємствах можна отримати бронювання

В Україні немає переліку професій, представники яких автоматично отримують бронювання. Право на нього залежить передусім від роботодавця та умов, визначених законодавством, повідомляють у Міноборони України.

Бронювати військовозобов'язаних можуть державні органи, підприємства, установи й організації, які відповідають установленим вимогам. Зокрема, йдеться про роботодавців, важливих для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань або для функціонування економіки й життєдіяльності населення в особливий період.

Серед сфер, у яких працюють підприємства та установи, що можуть мати право на бронювання:

Оборонно-промисловий комплекс. Підприємства, які виробляють озброєння, військову техніку, комплектовання та іншу продукцію для Сил оборони.

Енергетика. Компанії, які забезпечують виробництво й постачання електроенергії, роботу енергетичної інфраструктури та паливного комплексу.

Транспорт і зв'язок. Підприємства, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, надають поштові послуги та забезпечують роботу телекомунікаційних мереж.

Медицина. Державні й комунальні заклади охорони здоров'я та інші установи, працівники яких можуть підлягати бронюванню відповідно до законодавства.

Комунальне господарство. Підприємства водо-, тепло- та газопостачання, водовідведення, вивезення відходів і аварійного відновлення мереж.

Сільське господарство та харчове виробництво. Підприємства, важливі для економіки й забезпечення населення продовольством.

ІТ та кібербезпека. Компанії, які мають відповідний статус і виконують завдання, важливі для економіки, держави або оборони.

Державне управління. Працівники державних органів та органів місцевого самоврядування, для яких законодавство передбачає бронювання.

Зазначимо! Робота в одній із цих галузей не означає, що працівник обов'язково отримає відстрочку. Наприклад, не кожна ІТ-компанія має статус критично важливої, так само як не кожне приватне підприємство у сфері енергетики може бронювати персонал.

Чи можна отримати бронювання в приватній компанії

Так. Приватна форма власності не є перешкодою для бронювання. Головне, щоб підприємство відповідало встановленим критеріям і мало необхідний статус.

Роботодавець має бути внесений до відповідного переліку, після чого може подавати списки військовозобов'язаних працівників через портал "Дія". Подані відомості перевіряють, і за позитивного результату бронювання оформлюють у встановленому порядку.

При цьому статус критично важливого підприємства не означає, що бронь автоматично отримують усі його працівники. Важливо, щоб конкретного працівника включили до списку та щоб він відповідав вимогам процедури.

Чи дає робота ФОП право на бронювання

Сам факт реєстрації фізичною особою-підприємцем не дає права на бронювання через стандартну послугу для роботодавців у "Дії". Цей механізм передбачений для органів, підприємств, установ та організацій, які подають списки своїх працівників.

Тому підприємець, який працює сам на себе й не перебуває у відповідних трудових відносинах, не може отримати бронювання лише через власну діяльність. Водночас він може мати право на відстрочку з інших підстав, передбачених законом.

Чи потрібно бути офіційно працевлаштованим

Так, для бронювання як працівника мають бути належно оформлені трудові відносини. Роботодавець повинен подати необхідні відомості та включити людину до списку на бронювання.

Для окремих працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, критично важливих для потреб Сил оборони, передбачений спеціальний механізм тимчасового бронювання на строк до 45 календарних днів. Він стосується визначених законодавством випадків і не поширюється автоматично на всіх нових працівників.

Зазначимо! Самої обіцянки керівника оформити бронь недостатньо. Відстрочка має бути оформлена за встановленою процедурою, а відповідний статус повинен відображатися в електронному військово-обліковому документі.

Коли бронювання можуть скасувати

Бронювання не є безстроковим. Його можуть анулювати, якщо закінчився строк дії відстрочки, працівник звільнився або роботодавець утратив статус критично важливого підприємства. Підставами також можуть бути ліквідація організації, припинення її діяльності чи інші обставини, передбачені законодавством.

Тому під час працевлаштування варто уточнити не лише те, чи може компанія бронювати працівників, а й чи поширюється ця можливість на конкретну посаду та на який строк оформлюють відстрочку.

До слова, наразі бізнес побоюється нових обмежень, бо вони можуть ускладнити роботу компаній. Попри дефіцит кадрів зараз, зміна правил бронювання може погіршити поточну ситуацію. Серед пропонованих змін – скорочення лімінів бронювання для окремих категорій, зміна процедури підтвердження статусу критично важливиго підприємства та перегляд підходів до визначення кількості працівників, яких можна забронювати.