"Сделано в Украине": Кабмин утвердил изображение торговой марки
Источник:Постановление КМУ
Кабмин принял постановление о популяризации товаров украинского производства. Теперь все отечественные предприятия смогут использовать официальную марку "Сделано в Украине".
Кабмин утвердил торговую марку
Поэтому правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине". Далее Минэкономики должно подать заявку на ее государственную регистрацию.
Смотрите также Компании Великобритании поставляют в Россию важные товары – какие страны задействованыОбратите внимание! Также вскоре должны разработать и утвердить технический стандарт (брендбук) на основе изображения.
Использование утвержденного этим постановлением изображения торговой марки государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности осуществляется на безвозмездной основе,
– написано в постановлении.
Также в документе прописана рекомендация для всех учреждений и предприятий, использовать торговую марку согласно техническому стандарту.Напомним! В Украине планируют ввести кэшбек на отечественные товары. Кэшбек от покупки товаров будет зачисляться на специальную карточку, что упростит процесс использования этих средств.