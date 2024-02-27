"Сделано в Украине": Кабмин утвердил изображение торговой марки

Кабмин принял постановление о популяризации товаров украинского производства. Теперь все отечественные предприятия смогут использовать официальную марку "Сделано в Украине".

Кабмин утвердил торговую марку

Поэтому правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине". Далее Минэкономики должно подать заявку на ее государственную регистрацию.

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Также вскоре должны разработать и утвердить технический стандарт (брендбук) на основе изображения.

Использование утвержденного этим постановлением изображения торговой марки государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности осуществляется на безвозмездной основе,

– написано в постановлении.

Также в документе прописана рекомендация для всех учреждений и предприятий, использовать торговую марку согласно техническому стандарту.