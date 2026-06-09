"Налог на OLX" будет: Рада одобрила налогообложение цифровых платформ, стали известны сроки

Верховная Рада приняла в целом законопроект №15111-д. Он предусматривает введение механизма налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

Рада проголосовала за налогообложение цифровых платформ

За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Документ был одним из так называемых структурных маяков для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. В то же время во время доработки он претерпел существенные изменения, а финальная редакция получила поддержку бизнес-ассоциаций.

По срокам вступления в действие.... Там предусмотрено не раньше января 2027, но, объективно, пока будут подписаны все меморандумы и запущена система обмена, то это ближе к 2028-му году только начнет работать,

– сообщил Железняк.