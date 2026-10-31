ФЛП 1-й группы с 1 ноября: сколько придется заплатить налогов

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Какие налоги должен уплатить ФЛП 1-й группы в ноябре

В ноябре 2026 года предприниматели первой группы уплачивают единый налог и военный сбор за текущий месяц, сообщают в Государственной налоговой службе Украины. Размеры платежей привязаны к социальным показателям, установленным на начало года, поэтому в ноябре они не изменяются.

Основные платежи для ФЛП 1-й группы в 2026 году:

Единый налог – до 332,80 гривен в месяц. Это максимальная ставка, а конкретную сумму определяет местный совет в зависимости от вида деятельности предпринимателя.

– до 332,80 гривен в месяц. Это максимальная ставка, а конкретную сумму определяет местный совет в зависимости от вида деятельности предпринимателя. Военный сбор – 864,70 гривны в месяц. Ставка составляет 10% от минимальной зарплаты, которая в 2026 году равна 8 647 гривнам.

– 864,70 гривны в месяц. Ставка составляет 10% от минимальной зарплаты, которая в 2026 году равна 8 647 гривнам. Единый социальный взнос (ЕСВ) – минимум 1 902,34 гривны в месяц, или 5 707,02 гривны за полный квартал, если предприниматель обязан уплачивать взнос в минимальном размере.

Таким образом, при максимальной ставке единого налога ежемесячные платежи по единому налогу и военному сбору составляют 1 197,50 гривен. Если добавить среднемесячный минимальный ЕСВ, общая налоговая нагрузка составит около 3 099,84 гривны в месяц. При этом ЕСВ уплачивается за квартал, а не обязательно ежемесячно.

Важно! Учтите, что для отдельных предпринимателей предусмотрены льготы по уплате ЕСВ, а для ФЛП с налоговым адресом на территориях боевых действий или временной оккупации при определенных законом условиях может действовать освобождение от единого налога и военного сбора.

Когда нужно уплатить налоги и ЕСВ в ноябре

Для ФЛП первой группы крайний срок уплаты единого налога и военного сбора за ноябрь – 20 ноября 2026 года. Оба платежа осуществляются отдельно, с использованием соответствующих бюджетных счетов.

С ЕСВ ситуация иная. Взнос за третий квартал 2026 года необходимо было уплатить до 19 октября. Следующий обязательный квартальный платеж – за четвертый квартал – должен быть уплачен в январе 2027 года. Предприниматель может вносить ЕСВ ежемесячно авансом, однако это не изменяет установленный законом квартальный срок уплаты.

Важно! Помимо платежей, ФЛП первой группы должен вести учет доходов и подавать годовую декларацию плательщика единого налога. Поэтому в ноябре предпринимателю стоит проверить, нет ли задолженности за предыдущие периоды, а также уточнить актуальные реквизиты для уплаты налогов в Электронном кабинете плательщика.

Кстати, мы ранее писали, что если человек регулярно продает товары или предоставляет услуги и получает за это доход, ему необходимо надлежащим образом оформить свою деятельность. Для этого, в частности, можно зарегистрироваться в качестве физического лица-предпринимателя.