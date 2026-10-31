ФОП 1 групи з 1 листопада: скільки доведеться заплатити податків

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Які податки має сплатити ФОП 1 групи у листопаді

У листопаді 2026 року підприємці першої групи сплачують єдиний податок і військовий збір за поточний місяць, повідомляють у Державній податковій службі України. Розміри платежів прив'язані до соціальних показників, установлених на початок року, тому в листопаді вони не змінюються.

Основні платежі для ФОП 1 групи у 2026 році:

Єдиний податок – до 332,80 гривні на місяць. Це максимальна ставка, а конкретну суму визначає місцева рада залежно від виду діяльності підприємця.

– до 332,80 гривні на місяць. Це максимальна ставка, а конкретну суму визначає місцева рада залежно від виду діяльності підприємця. Військовий збір – 864,70 гривні на місяць. Ставка становить 10% мінімальної зарплати, яка у 2026 році дорівнює 8 647 гривням.

– 864,70 гривні на місяць. Ставка становить 10% мінімальної зарплати, яка у 2026 році дорівнює 8 647 гривням. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – мінімум 1 902,34 гривні на місяць, або 5 707,02 гривні за повний квартал, якщо підприємець зобов'язаний сплачувати внесок у мінімальному розмірі.

Таким чином, за максимальною ставкою єдиного податку щомісячні платежі з єдиного податку та військового збору становлять 1 197,50 гривні. Якщо додати середньомісячний мінімальний ЄСВ, загальне податкове навантаження становитиме близько 3 099,84 гривні на місяць. Водночас ЄСВ сплачують за квартал, а не обов'язково щомісяця.

Важливо! Врахуйте, що для окремих підприємців передбачені пільги зі сплати ЄСВ, а для ФОП із податковою адресою на територіях бойових дій або тимчасової окупації за визначених законом умов може діяти звільнення від єдиного податку та військового збору.

Коли потрібно сплатити податки та ЄСВ у листопаді

Для ФОП першої групи граничний строк сплати єдиного податку та військового збору за листопад – 20 листопада 2026 року. Обидва платежі здійснюють окремо, використовуючи відповідні бюджетні рахунки.

З ЄСВ ситуація інша. Внесок за третій квартал 2026 року необхідно було сплатити до 19 жовтня. Наступний обов'язковий квартальний платіж – за четвертий квартал – матиме граничний строк у січні 2027 року. Підприємець може вносити ЄСВ щомісяця авансом, однак це не змінює встановленого законом квартального строку сплати.

Важливо! Окрім платежів, ФОП першої групи має вести облік доходів і подавати річну декларацію платника єдиного податку. Тому в листопаді підприємцю варто перевірити, чи немає заборгованості за попередні періоди, а також уточнити актуальні реквізити для сплати податків в Електронному кабінеті платника.

До речі, ми раніше писали, що якщо людина регулярно продає товари або надає послуги й отримує за це дохід, їй потрібно належним чином оформити свою діяльність. Для цього, зокрема, можна зареєструватися як фізична особа-підприємець.