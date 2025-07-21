Что такое 2-я группа единого налога?

В то же время предпринимателям стоит следить за изменениями в законодательстве, ведь ставки налогов и обязанности могут меняться. Какие налоги следует платить предпринимателю на 2-й группе в 2025 году, рассказывает 24 Канал.

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ФЛП 2-й группы – это предприниматели, которые:

предоставляют услуги населению или плательщикам единого налога;

работают в сфере розничной торговли или ресторанного хозяйства;

не используют труд наемных работников или имеют не более 10 работников;

годовой объем дохода не превышает 8 215 500 гривен (1140 минимальных зарплат по состоянию на 01.01.2025).

Какие налоги платит ФЛП 2-й группы в 2025 году?

Единый налог

Это фиксированный ежемесячный платеж. Ставка зависит от размера минимальной зарплаты. В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен (с 1 января), поэтому:

Максимальная ставка единого налога – 20% от минимальной ЗП, то есть 1 600 гривен в месяц.

Окончательную ставку устанавливает местный совет, поэтому в отдельных общинах сумма может быть меньше.

Единый социальный взнос (ЕСВ)

Это обязательный платеж на пенсионное и социальное страхование. Рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты:

В 2025 году: 8 000 гривен × 22% = 1 760 гривен в месяц.

Внимание. Даже если предприниматель не имеет дохода, ЕСВ все равно уплачивается.

Военный сбор

Сейчас ФЛП 2-й группы на упрощенной системе не платят военный сбор с доходов, полученных в пределах лимита (до 8,215 миллионов гривен в год). Но если предприниматель переходит на общую систему – этот платеж становится обязательным.

Дополнительные расходы