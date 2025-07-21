Що таке 2-га група єдиного податку?

Водночас підприємцям варто стежити за змінами у законодавстві, адже ставки податків та обов'язки можуть змінюватися. Які податки слід сплачувати підприємцю на 2-й групі у 2025 році, розповідає 24 Канал.

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ФОП 2-ї групи – це підприємці, які:

надають послуги населенню або платникам єдиного податку;

працюють у сфері роздрібної торгівлі або ресторанного господарства;

не використовують працю найманих працівників або мають не більше 10 працівників;

річний обсяг доходу не перевищує 8 215 500 гривень (1140 мінімальних зарплат станом на 01.01.2025).

Які податки сплачує ФОП 2-ї групи у 2025 році?

Єдиний податок

Це фіксований щомісячний платіж. Ставка залежить від розміру мінімальної зарплати. У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 000 гривень (з 1 січня), тому:

Максимальна ставка єдиного податку – 20% від мінімальної ЗП, тобто 1 600 гривень на місяць.

Остаточну ставку встановлює місцева рада, тому в окремих громадах сума може бути меншою.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Це обов'язковий платіж на пенсійне та соціальне страхування. Розраховується як 22% від мінімальної зарплати:

У 2025 році: 8 000 гривень × 22% = 1 760 гривень на місяць.

Увага. Навіть якщо підприємець не має доходу, ЄСВ все одно сплачується.

Військовий збір

Зараз ФОП 2-ї групи на спрощеній системі не сплачують військовий збір з доходів, отриманих у межах ліміту (до 8,215 мільйонів гривень на рік). Але якщо підприємець переходить на загальну систему – цей платіж стає обов'язковим.

Додаткові витрати