Сколько придется заплатить ФЛП II группы в декабре 2026 года

С 1 декабря предприниматели II группы упрощенной системы продолжают уплачивать налоги по фиксированным ставкам, рассчитанным на основе минимальной зарплаты в 8 647 гривен. Ежемесячный единый налог составляет 1 729,40 гривен, а фиксированный военный сбор отнимает из кошелька еще 864,70 гривен, о чем напомнили в "Дії". К этой сумме ежемесячно добавляется также минимальный взнос по ЕСВ в размере 1 902,34 гривны, который предприниматели традиционно перечисляют ежеквартально.

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Как именно рассчитываются ежемесячные обязательные платежи

Главная особенность II группы заключается в том, что размер налогов не зависит от объема выручки или ее полного отсутствия. Ставка единого налога определяется Радами и не может превышать 20% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года, то есть составляет максимум 1 729,40 гривен в месяц. Даже если показатель минимальной заработной платы вырастет в течение года, базой для расчета до конца декабря все равно остается показатель на 1 января.

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Военный сбор для налогоплательщиков этой группы, работающих по упрощенной системе, также уплачивается в фиксированной сумме, а не в процентах от реальной выручки. Фиксированная ставка составляет 10% от январской минимальной зарплаты. Это означает ежемесячный безусловный платеж в размере 864,70 гривен, независимо от финансового результата вашего бизнеса.

Что нужно знать о начислении и выплате ЕСВ

Единый социальный взнос составляет 22% от базовой минимальной заработной платы, то есть минимум 1 902,34 гривны за один месяц или 5 707,02 гривны за квартал. ЕСВ уплачивается в обязательном порядке, если только предприниматель не относится к специальным категориям, освобожденным законом от его уплаты. В то же время установлен и максимальный предел базы начисления – 20 минимальных зарплат, что равно 172 940 гривен в месяц. Соответственно, предельный месячный ЕСВ зафиксирован на уровне 38 046,80 гривен, и с суммы превышения взнос уже не взимается.

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Добровольная уплата более высокого ЕСВ способна положительно повлиять на коэффициент заработка для будущей пенсии. Впрочем, это не гарантирует автоматического и резкого роста выплат, ведь на окончательный размер пенсии существенно влияют общий страховой стаж и средний показатель зарплаты в стране.

В какие сроки необходимо перечислить средства в бюджет

Предпринимателям следует строго соблюдать график платежей, чтобы избежать штрафов и начисления пени. Единый налог и военный сбор перечисляются авансовыми взносами ежемесячно до 20 числа соответствующего месяца – соответственно, декабрьские обязательства необходимо закрыть не позднее 20 декабря. В свою очередь, ЕСВ уплачивается раз в квартал, в течение 20 дней после его окончания. Если же последний день уплаты приходится на выходной или праздничный день, крайний срок автоматически переносится на первый рабочий день.

К слову, II группа упрощенной системы налогообложения рассчитана на предпринимателей, которые производят или продают товары, работают в сфере ресторанного хозяйства или предоставляют услуги населению или другим плательщикам единого налога. Все основные ставки для упрощенной системы традиционно закрепляются законом о госбюджете в начале каждого года, что позволяет бизнесу заблаговременно прогнозировать ежемесячные обязательные расходы.