Скільки доведеться заплатити ФОП II групи у грудні 2026 року

З 1 грудня підприємці на II групі спрощеної системи продовжують сплачувати податки за сталими фіксованими ставками, розрахованими на основі мінімальної зарплати у 8 647 гривень. Щомісячний єдиний податок складає 1 729,40 гривні, а фіксований військовий збір тягне з гаманця ще 864,70 гривні, про що нагадали у "Дії". До цієї суми щомісяця нараховується також мінімальний внесок з ЄСВ у розмірі 1 902,34 гривні, який підприємці традиційно перераховують щокварталу.

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Як саме розраховують щомісячні обов'язкові платежі

Головна особливість II групи полягає в тому, що розмір податків не залежить від обсягу виручки або її повної відсутності. Ставка єдиного податку визначається місцевими радами і не може перевищувати 20% від мінімалки, встановленої на 1 січня податкового року, тобто становить максимум 1 729,40 гривні на місяць. Навіть якщо показник мінімальної заробітної плати зросте протягом року, базою для розрахунку до кінця грудня все одно залишається показник за 1 січня.

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Військовий збір для спрощенців цієї групи також сплачується у твердій сумі, а не у відсотках від реального виторгу. Фіксована ставка складає 10% від січневої мінімальної зарплати. Це означає щомісячний безумовний платіж у розмірі 864,70 гривні, незалежно від фінансового результату вашої справи.

Що потрібно знати про нарахування та виплату ЄСВ

Єдиний соціальний внесок становить 22% від базової мінімальної заробітної плати, тобто мінімум 1 902,34 гривні за один місяць або 5 707,02 гривні за квартал. ЄСВ сплачується обов'язково, якщо тільки підприємець не належить до спеціальних категорій, звільнених законом від його сплати. Водночас встановлено і максимальну межу бази нарахування – 20 мінімальних зарплат, що дорівнює 172 940 гривням на місяць. Відповідно, граничний місячний ЄСВ зафіксований на рівні 38 046,80 гривні, і з суми перевищення внесок уже не стягується.

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Добровільна сплата вищого ЄСВ здатна позитивно вплинути на коефіцієнт заробітку для майбутньої пенсії. Утім, це не гарантує автоматичного й різкого зростання виплат, адже на кінцевий розмір пенсії суттєво впливають загальний страховий стаж і середній показник зарплати в країні.

У які терміни необхідно перерахувати кошти до бюджету

Підприємцям слід суворо дотримуватися графіка платежів, аби уникнути штрафів та нарахування пені. Єдиний податок і військовий збір перераховуються авансовими внесками щомісяця до 20 числа відповідного місяця – відповідно, грудневі зобов'язання необхідно закрити не пізніше 20 грудня. Натомість ЄСВ сплачується раз на квартал, упродовж 20 днів після його завершення. Якщо ж останній день сплати припадає на вихідний чи святковий день, граничний термін автоматично переноситься на перший робочий день.

До слова, II група спрощеної системи оподаткування розрахована на підприємців, які виробляють або продають товари, працюють у сфері ресторанного господарства або надають послуги населенню чи іншим платникам єдиного податку. Усі основні ставки для спрощеної системи традиційно закріплюються законом про держбюджет на початку кожного року, що дозволяє бізнесу завчасно прогнозувати щомісячні обов'язкові витрати.