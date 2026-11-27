Какие налоги должен платить ФЛП 3-й группы в декабре 2026 года

В декабре 2026 года физические лица-предприниматели третьей группы должны уплачивать налоги по действующим ставкам, говорится на сайте "Дії". У них есть три основных обязательных платежа: единый налог, военный сбор и единый социальный взнос (ЕСВ).

Adv

Ставка единого налога зависит от того, зарегистрирован ли предприниматель в качестве плательщика НДС. Если ФЛП работает без НДС, он уплачивает 5% от полученного дохода. В свою очередь, для плательщиков НДС действует ставка 3% от дохода, но они дополнительно должны уплачивать налог на добавленную стоимость.

Важно! Также предприниматели третьей группы должны уплачивать военный сбор в размере 1% от полученного дохода. Этот платеж начисляется отдельно от единого налога.

Еще одним обязательным платежом является ЕСВ. Его ставка составляет 22% от минимальной заработной платы. В 2026 году минимальная заработная плата равна 8 647 гривнам, поэтому минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 гривны в месяц.

Реклама

Таким образом, основные налоги для ФЛП третьей группы в 2026 году следующие:

единый налог – 5% или 3% от дохода;

военный сбор – 1% от дохода;

ЕСВ – не менее 1 902,34 гривны в месяц.

В то же время, если у предпринимателя есть наемные работники, он должен дополнительно выполнять обязанности налогового агента и уплачивать предусмотренные законодательством налоги и взносы с заработной платы.

Когда ФЛП 3-й группы должен уплачивать налоги

В отличие от предпринимателей первой и второй групп, ФЛП третьей группы уплачивает единый налог и военный сбор ежеквартально. Суммы этих платежей зависят от дохода, полученного в течение соответствующего отчетного периода.

Налоговую декларацию плательщика единого налога третьей группы необходимо подавать в течение 40 календарных дней после окончания квартала. После этого у предпринимателя есть еще 10 календарных дней для уплаты начисленных налоговых обязательств.

Реклама

Важно! Именно с 1 декабря отдельного нового платежа для ФЛП третьей группы не возникает. Налоги за четвертый квартал 2026 года предприниматель будет декларировать уже в 2027 году. ЕСВ предприниматели также уплачивают ежеквартально, хотя законодательство позволяет делать это ежемесячно. За полный квартал минимальный страховой взнос в 2026 году составляет 5 707,02 гривны.

Кроме того, предпринимателям, зарегистрированным в качестве плательщиков НДС, необходимо отдельно отчитываться и уплачивать этот налог в соответствии с месячным отчетным периодом. Таким образом, в декабре 2026 года ставки основных налогов для ФЛП третьей группы остаются неизменными. Предпринимателям следует учитывать собственный доход, своевременно уплачивать ЕСВ и не забывать о квартальной отчетности, чтобы избежать налоговой задолженности.

Кстати, для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, установлены предельные объемы годового дохода, которые зависят от выбранной группы. Однако предприниматель может не ждать, пока превышение станет фактом.