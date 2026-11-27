Які податки повинен платити ФОП 3 групи у грудні 2026 року

У грудні 2026 року для фізичних осіб-підприємців третьої групи сплачувати податки потрібно за чинними ставками, йдеться на сайті "Дії". Вони мають три основні обов'язкові платежі: єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

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Ставка єдиного податку залежить від того, чи зареєстрований підприємець платником ПДВ. Якщо ФОП працює без ПДВ, він сплачує 5% від отриманого доходу. Натомість для платників ПДВ діє ставка 3% від доходу, але вони додатково повинні сплачувати податок на додану вартість.

Важливо! Також підприємці третьої групи повинні сплачувати військовий збір у розмірі 1% від отриманого доходу. Цей платіж нараховується окремо від єдиного податку.

Ще одним обов'язковим платежем є ЄСВ. Його ставка становить 22% від мінімальної заробітної плати. У 2026 році мінімальна зарплата дорівнює 8 647 гривням, тому мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 гривні на місяць.

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Таким чином, основні податки ФОП третьої групи у 2026 році такі:

єдиний податок – 5% або 3% від доходу;

військовий збір – 1% від доходу;

ЄСВ – щонайменше 1 902,34 гривні на місяць.

Водночас якщо підприємець має найманих працівників, він повинен додатково виконувати обов'язки податкового агента та сплачувати передбачені законодавством податки і внески із заробітної плати.

Коли ФОП 3 групи повинен сплачувати податки

На відміну від підприємців першої та другої груп, ФОП третьої групи сплачує єдиний податок і військовий збір щоквартально. Суми цих платежів залежать від доходу, отриманого протягом відповідного звітного періоду.

Податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи потрібно подавати протягом 40 календарних днів після завершення кварталу. Після цього підприємець має ще 10 календарних днів для сплати нарахованих податкових зобов'язань.

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Важливо! Саме з 1 грудня окремого нового платежу для ФОП третьої групи не виникає. Податки за четвертий квартал 2026 року підприємець декларуватиме вже у 2027 році. ЄСВ підприємці також сплачують щоквартально, хоча законодавство дозволяє робити це щомісяця. За повний квартал мінімальний страховий внесок у 2026 році становить 5 707,02 гривні.

Крім того, підприємцям, зареєстрованим платниками ПДВ, потрібно окремо звітувати та сплачувати цей податок відповідно до місячного звітного періоду. Отже, у грудні 2026 року ставки основних податків для ФОП третьої групи залишаються незмінними. Підприємцям варто враховувати власний дохід, своєчасно сплачувати ЄСВ та не забувати про квартальну звітність, щоб уникнути податкової заборгованості.

До речі, для підприємців на спрощеній системі оподаткування встановлені граничні обсяги річного доходу, які залежать від обраної групи. Однак підприємець може не чекати, доки перевищення стане фактом.