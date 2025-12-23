Готовят масштабные изменения: зачем Украине реформировать налоговую систему для ФОПов
- Новые налоговые правила для ФЛП в Украине обусловлены требованиями МВФ для обеспечения сотрудничества и привлечения внешнего финансирования.
- Крупные и средние бизнесы неправомерно пользуются льготным налогообложением для ФЛП, что приводит к схемам уклонения от налогов и вредит госбюджету.
Дроблением бизнеса и другими теневыми схемами пользуется достаточно большое количество предпринимателей в Украине, это можно будет преодолеть с помощью налоговых изменений. В Совете НБУ рассказали, для чего реформировать систему для ФОПов и как она будет действовать.
Как помогут налоговые изменения для ФЛП?
Первоначальной причиной введения новых правил налогообложения для ФЛП и отмены льгот было требование МВФ. Об этом рассказал член Совета Нацбанка и экономист Василий Фурман, сообщает 24 Канал.
По его словам, сотрудничество с Международным валютным фондом является для Украины стратегически важным, потому что он помогает привлекать и внешнее финансирование.
Другие партнеры, которые предоставляют международную финансовую помощь смотрят, как Украина сотрудничает с МВФ. Если сотрудничает, значит правильно движется и на пути к реформам,
– говорит экономист.
Еще одна причина – схемы крупного и среднего бизнеса. Изначально льготное налогообложение было введено для ФЛП и микробизнеса, однако крупный бизнес постепенно начал также ею пользоваться, что является неправильным. Как результат – дробление бизнеса и другие схемы уклонения от налогов, что вредят госбюджету.
Если говорит о внедрении НДС, Василий Фурман говорит, что для принятия таких решений нужна дискуссия с ассоциациями бизнеса.
Что известно о введении изменений для ФЛП?
Сейчас Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, однако есть определенные условия. Среди них – устранением лазеек в действующем трудовом кодексе – закрытие схемы "ФЛП вместо найма" и отменой льгот для регистрации плательщика НДС.
Украинская власть не будет отменять льготы для ФЛП, однако хочет выровнять правила для предпринимателей на упрощенной системе и плательщиков НДС, чтобы предотвратить уклонение от налогов крупным бизнесом.
Законопроект о НДС для ФЛП может вступить в силу 1 января 2027 года, позволяя бизнесу подготовиться. Тогда ФОПы 3-й группы с лимитом в 1 миллион станут плательщиками НДС, а ставка их единого налога снизится с 5% до 3%.
На одного ФЛП это более 60 тысяч гривен уплаты НДС дополнительно в год (по данным 2024 года). Однако впоследствии НДС может составить 20% с дохода, если ФЛП не получит зарегистрированных налоговых накладных от своих поставщиков.