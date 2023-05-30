Льготу 2% от оборота отменят: что изменится для ФЛПов
Источник:Железный нардеп
В Верховной Раде проголосовали за законопроект об отмене налоговых льгот для предпринимателей. Вероятно, 2% от оборота все же отменят.
Какие изменения ждут ФЛП с июля
22 мая 2023 года парламент проголосовал за законопроект №8401, который пока что взяли только за основу. Такое решение было поддержано 227 депутатами.
Читайте также Налоги для ФЛП с 1 июня: сколько будут платить предприниматели
Что измениться для предпринимателей:
- Будут штрафовать за работу без PPO
С 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% – 150% суммы приобретенного товара.
- Вернут плановые проверки
Они не сильно повлияют на предпринимателей, хотя работающие без официального оформления и не платящие налоги будут вынуждены заплатить штраф.
- Отменят льготы по уплате единого налога
ФЛПы 1 и 2 группы теперь будут обязаны уплачивать единый налог. Раньше, во время военного положения, это было добровольно.
- Отменят льготу 2% для ФЛП 3 группы
ФЛПы, которые находятся на этой ставке, переводятся автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%. Бухгалтер Михаил Смоктович отметил в комментарии для 24 Канала, что предпринимателям лучше самим перевестись на нужную группу ФЛП.
Группа удобна, ведь ставка налога достаточно низкая и отчеты очень просты в подаче. Теперь с июля ФЛПы, которые находятся на этой ставке переводятся автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%. Но учитывая, что все новое, что должно работать автоматически, в налоговой работает нечасто, я бы рекомендовал перевестись на нужную группу и ставку самостоятельно и заранее.
Какие налоги платят ФЛПы сейчас
- ФЛП 1: ЕСВ – 1474 гривны; единый налог – 268,4 гривны;
- ФЛП 2: ЕСВ – 1474 гривны; единый налог – 1340 гривен;
- ФЛП 3: ЕСВ – 1474 гривны; единый налог – 5% от дохода или 3%, если дополнительно уплачивает НДС.