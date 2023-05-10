Какие налоги будут платить ФЛП в мае
Украинские власти анонсировали возврат налогов для ФЛП до довоенного уровня. Однако в мае их еще не будет.
Что будет с налогами в мае
В мае ситуация с налогами не изменится. Однако в июле следует ожидать отмена льготного налога. Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона прокомментировал, что эти льготы были временными.
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Мы считаем, что он (льготный налог – 24 Канал) сыграл свою роль и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля. Введение льготы с самого начала носило временный характер,
– объяснил Гетманцев.
Так что с 1 июля предпринимателей ждут следующие изменения:
- отменят 2% налога для бизнеса с оборотом менее 10 миллиардов гривен;
- возобновят документальные проверки на территориях, где не ведутся боевые действия;
- вернут штрафы за невыполнение налоговых обязанностей.
Какие налоги платят ФЛПы разных категорий
ФЛПы разных групп платят разные супы налогов для государства. Ситуация такова:
- ФЛП 1 группы платит ЕСВ – 1474 гривны и единый налог – 268,4 гривны;
- ФЛП 2 группы платит ЕСВ – 1474 гривны и единый налог – 1340 гривен;
- ФЛП 3 группы платит ЕСВ – 1474 гривны и единый налог – 5% от дохода или 3%, если дополнительно платит НДС.
Какие штрафы ждут украинцев, не регистрирующих свой бизнес
Бухгалтер Михаил Смокович в комментарии 24 Канала рассказал, что сам знает нескольких незарегистрированных предпринимателей, но подчеркнул, что за такую деятельность можно получить очень серьезный штраф.
Однако это нарушение за которое предусмотрена ответственность. Начнём с того, что можно получить штраф в размере от 17 000 до 85 000 гривен за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования. Этот штраф предусмотрен статьей 165 кодекса Украины об административных правонарушениях,
– объяснил он.
Также он добавил, что люди без регистрации не платят налоги, поэтому это может только усугубить ситуацию. Если налоговая узнает о вашей деятельности, то к вышеупомянутой вам придется доплатить 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора и штраф за несвоевременную уплату налога 20% за весь период функционирования бизнеса.