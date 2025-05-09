ЕСВ, военный сбор и не только: сколько платят ФОПы в 2025
- С января 2025 года ФОПы возвращаются к стандартным налоговым обязательствам, включая ЕСВ, военный сбор и обновленную базу для исчисления минимальных платежей.
- Для разных групп ФЛП установлены разные лимиты дохода и налоговые обязательства, причем налоговая нагрузка выросла, что привело к массовому закрытию ФЛП.
Быть ФЛП не всегда просто. Особенно в 2025 году, когда налоговые правила постепенно возвращаются к довоенному формату.
Налоговые обязательства ФЛП
И если вы работаете как ФЛП или только планируете открытие, стоит знать: сколько налогов вы реально заплатите, зависит от вашей группы, доходов и формы учета. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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После военных льгот предприниматели снова возвращаются к стандартным налоговым обязательствам. С января 2025 года – новые правила для единого взноса, военный сбор, обновленная база для исчисления минимальных платежей.
Какие есть группы ФЛП в 2025 году
Первая группа
Работают с населением, без наемных работников.
Лимит дохода – до 1 336 000 гривен/год (167 МЗП).
Уплачивают:
- Единый налог: 302,80 гривен в месяц (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2025 года, который составляет 3028 гривен).
- Единый социальный взнос (ЕСВ): 1760 гривен в месяц (22% от минимальной заработной платы, которая с 1 января 2025 года составляет 8000 гривен).
- Военный сбор: 800 гривен в месяц (10% от минимальной заработной платы).
Вторая группа
Можно иметь работников (до 10 человек).
Лимит дохода – до 6 672 000 гривен/год (834 МЗП).
Уплачивают:
- Единый налог: 1600 гривен в месяц (20% от минимальной заработной платы).
- ЕСВ: 1760 гривен в месяц.
- Военный сбор: 800 гривен в месяц.
Третья группа
Без ограничений по количеству работников.
Лимит – до 9 336 000 гривен/год (1167 размеров МЗП)
Уплачивают:
- Единый налог: 5% от дохода или 3% от дохода + НДС.
- ЕСВ: 1760 гривен в месяц.
- Военный сбор: 1% от дохода.
Что изменилось в 2025 году
Как мы уже отмечали выше, ЕСВ снова обязателен для всех групп, даже если нет фактической деятельности.
Военный сбор для 1-2 групп стал фиксированным – 800 гривен/месяц независимо от дохода.
Налоговая нагруженность выросла, и ФОПы, которые не работают, массово закрываются (в январе-апреле 2025 закрылось на 38 тысяч ФЛП больше, чем открылись).
Налоговые проверки тоже усилили – автоматизированные алгоритмы анализируют отчеты, риски и наличие деятельности.
Выгодно ли быть ФЛП в 2025 году
Несмотря на рост фиксированных расходов, статус ФЛП остается гибким и удобным для:
- фрилансеров, айтишников, консультантов;
- малого семейного бизнеса;
- тех, кто работает с несколькими клиентами на постоянной основе.
В то же время, если деятельность нестабильна или нет оборота, ФЛП может создавать фиксированные расходы без прибыли.