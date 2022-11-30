Налоги для ФЛП: сколько будут платить предприниматели с 1 декабря

В Украине размер налогов для предпринимателей привязан к минимальной зарплате. Также в связи с военным положением правительство перевело ФЛП на добровольную уплату налогов, однако есть один нюанс.

Размер налогов для ФЛП с 1 декабря

С 1 декабря вырастет прожиточный минимум, а вот минимальная зарплата останется без изменений. Она, как и в предыдущие месяцы, будет составлять 6 700 гривен.

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Соответственно Единый социальный взнос (ЕСВ) составит 1 474 гривен – 22% от минимальной зарплаты.

ЕСВ за IV квартал составит 4 422 гривен.

Максимальная ставка ЕСВ в месяц – 22 110 гривен в квартал (6 700*15*22%), то есть 7 370 гривен в месяц.

Заметьте, что с 1 марта ФЛП может не платить ЕСВ, однако в таком случае ему не будет начисляться страховой стаж для назначения пенсии. Напомним, что со следующего года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно будет накопить не менее 20 лет стажа.

Вместе с тем для ФЛП есть и положительные новости. Правительство не планирует в ближайшее время отменять добровольную оплату ЕСВ. Об этом рассказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Мы не планируем до конца войны это менять. Это вопрос совести того предпринимателя, который работает где-то там на Франковщине и платит налог или нет. Я убежден, что я должен платить, но не могу юридически от него это требовать.