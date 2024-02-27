Изменится ли размер налогов с 1 марта: чего ждать ФЛП

Уже в этом году вступили в силу многочисленные изменения для предпринимателей, охватывающие также и налоговые аспекты. О том, чего ждать ФЛП в марте, читайте далее.

Изменится ли размер Единого налога

Как известно, сумма Единого налога фиксируется 1 января и действует в течение всего года. Поэтому в марте ФЛП будут платить такие же суммы, как и в предыдущие месяцы:

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1 группа – 302 гривны в месяц;

2 группа – 1 420 гривен в месяц;

3 группа – 5% от оборота.

Каким будет размер ЕСВ

ФЛП 1 и 2 групп с регистрацией на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия, могут платить ЕН по собственному желанию.

Как известно, Единый социальный взнос – это страховой платеж. Он нужен, чтобы застрахованные лица смогли получить социальную помощь в случае безработицы, заболеваний, для пенсионных выплат и в других случаях. Он зависит от размера минимальной зарплаты.

На время военного положения и 12 месяцев после его завершения уплата ЕСВ является добровольной, но в случае неуплаты за определенный период не будет начислен страховой стаж.

С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Украине составляет 7 100 гривен. Однако с 1 апреля вырастет – до 8 000 гривен. Соответственно, до апреля Единый социальный взнос будет составлять 1 562 гривны в месяц, а затем – 1 760 гривен.

Когда вернутся налоговые проверки

В 2024 году налоговая служба возобновляет документальные проверки, поэтому предпринимателей призывают избегать игнорирования использования РРО.

Проверки больше будут касаться тех, кто работает с НДС, но к ним призывают подготовиться всех предпринимателей.

Налоговые инспекторы будут иметь возможность проверять платежные документы и чеки за значительный промежуток времени и накладывать штрафы за нарушения.