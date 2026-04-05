Минимум 23% с дохода: кто из ФЛП должен платить такие налоги в 2026 году

В 2026 году украинские предприниматели, которые работают как ФЛП, должны внимательно относиться к налоговым обязательствам – правила остаются четко прописанными в законодательстве. Особенно это касается тех, кто находится на общей системе налогообложения, ведь их правила существенно отличаются от упрощенцев.

Какие налоги ФЛП на общей системе налогообложения?

ФЛП на общей системе платят сразу несколько видов обязательных платежей, говорится в Налоговом кодексе.

Среди них – налог на доходы физических лиц (НДФЛ), военный сбор, а также единый социальный взнос (ЕСВ). В определенных случаях к этому перечню могут добавляться еще НДС или акциз. По состоянию на 2026 год ставки выглядят так:

НДФЛ составляет 18% прибыли;

военный сбор – 5%;

ЕСВ – 22%.

Если суммировать только обязательные платежи (без учета ЕСВ), то общая налоговая нагрузка достигает 23% прибыли.

Для сравнения, предприниматели третьей группы на упрощенной системе имеют значительно более легкие условия – они платят только 6% от своего оборота. В то же время ФЛП на общей системе рассчитывают налоги иначе: они принимают во внимание не весь доход, а разницу между выручкой и подтвержденными расходами.

Что известно об уплате ЕСВ?

Что касается ЕСВ, то здесь есть определенные нюансы. Формально этот взнос не всегда является обязательным к уплате – все зависит от того, получал ли предприниматель доход в конкретном периоде.

Если прибыль была, тогда придется заплатить минимум минимальный взнос, который в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц или 5 707,02 гривен за квартал.

Если же деятельность не приносила дохода, предприниматель может воспользоваться правом не платить ЕСВ.

Также установлен верхний предел для начисления ЕСВ. Она ограничена 20 минимальными зарплатами в месяц, что в 2026 году равна 172 940 гривен.

