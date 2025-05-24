Какие налоги будет платить ФЛП 3 группы в июне

В 2025 году для физических лиц-предпринимателей 3 группы действуют определенные правила налогообложения, которые следует знать каждому, кто планирует или уже ведет бизнес. Также стоит учитывать то, когда их нужно платить.

Какие налоги платит ФЛП 3 группы

ФЛП 3 группы платят несколько основных налогов ежеквартально. Единый налог составляет 3% или 5% от суммы дохода в зависимости от выбранной системы налогообложения, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Также уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от минимальной заработной платы. Кроме этого, нужно также платить 1% военного сбора от дохода.

Когда ФЛП должен подавать налоговую декларацию

ФЛП 3 группы обязан подавать налоговую декларацию в течение 40 календарных дней после завершения каждого квартала. В течение 10 дней после этого нужно уплатить соответствующие налоги.

По учету, то предприниматели, которые не являются плательщиками НДС, ведут книгу доходов в произвольной форме, а плательщики НДС книгу учета доходов и расходов.

Важно! Единый социальный взнос необходимо платить ежемесячно, как за себя, так и за каждого наемного работника.