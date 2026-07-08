Налоги и льготы будут пересмотрены: для второй и третьей групп ФЛП готовятся новые правила

Украинское правительство готовит очередные изменения для физических лиц-предпринимателей. Реформа, вероятно, затронет вторую и третью группы упрощенной системы налогообложения.

Как изменятся налоги для индивидуальных предпринимателей

Эти изменения обусловлены необходимостью выполнить обязательства перед Европейским Союзом для получения следующих траншей финансовой помощи. Об этом сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей, пишет "Финансовый клуб".

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Будет проведена реформа второй и третьей групп ФЛП. У нас есть обязательства, чтобы получить второй и третий транш,

– говорит чиновница.

По ее словам, реформа не ограничится лишь изменениями для предпринимателей. Министерство финансов также работает над законопроектом об обновлении системы администрирования НДС.

Предполагается, что это поможет сократить количество необоснованных блокировок налоговых накладных и сделает систему более эффективной. По словам Светланы Воробей, реформа будет проходить в два этапа:

сначала будут усовершенствованы механизмы контроля и борьбы со схемами уклонения от уплаты НДС;

после вступления Украины в ЕС будут вводиться европейские правила администрирования этого налога.

Какие варианты уже обсуждались

Ранее правительство и представители МВФ обсуждали возможность расширения применения НДС для большего числа индивидуальных предпринимателей.

Сначала предлагалось ввести обязательную уплату НДС для предпринимателей с годовым доходом свыше 1 миллиона гривен, однако позже этот порог планировали повысить до 4 миллионов. Однако этот законопроект так и не был внесен в Верховную Раду.

В настоящее время предприниматели третьей группы могут самостоятельно выбирать одну из моделей налогообложения:

5% единого налога без НДС;

3% единого налога с уплатой НДС.

Пока окончательные решения относительно новой модели работы второй и третьей групп ФЛП не приняты, однако в Министерстве финансов подтверждают, что подготовка реформы уже идет.

К слову, изменения, касающиеся возможного в ведения НДС для ФЛП, призваны "выровнять правила игры" для украинского бизнеса. Однако бизнес на самом деле бунтует.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев признал, что бизнес негативно реагирует на идею НДС для ФЛП не только из-за самого налога, но и из-за сложного администрирования системы. По его словам, предприниматели часто готовы даже платить больше, лишь бы избежать чрезмерной бюрократии.