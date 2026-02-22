Не учитывается в доход: что ФЛП могут не указывать в налоговой декларации

Существуют те виды средств, которые не включаются в налоговую декларацию. То есть они фактически не считаются доходом для ФЛП.

Какие деньги могут не декларировать ФЛП?

Это касаются всех групп физических лиц-предпринимателей, о чем говорится на сайте Taxer.

Читайте также Должны ли пенсионеры платить земельный налог в 2026 году

Так дохода ФЛП на упрощенной системе не включаются с налогообложением налогом на доходы физических лиц 18% и военным сбором 5%:

пассивные доходы в виде процентов, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов;

доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит на праве собственности физическому лицу и используется в его хозяйственной деятельности.

Напомним! В Украине произошло повышение ставки военного сбора до 5% от объекта налогообложения (кроме отдельных категорий плательщиков этого сбора, для которых ставка остается на уровне 1,5%). Об этом сообщали в Государственной налоговой службе.

Кроме того, в состав дохода ФЛП на упрощенной системе налогообложения не включаются следующие суммы:

налог на добавленную стоимость;

финансовая помощь, которая получена и возвращена в течение 12 календарных месяцев, а также средства, полученные в качестве кредитов;

средства целевого назначения, поступившие от Пенсионного фонда и других фондов общеобязательного государственного социального страхования, а также из бюджетов и государственных целевых фондов, в частности в рамках государственных или местных программ;

средства, которые возвращаются покупателю товара – плательщику единого налога и/или возвращаются предпринимателем – плательщиком ЕН покупателю товара, если такая операция происходит в результате возврата товара, расторжения договора и т.п;

деньги, поступившие для оплаты товара, реализованных в период уплаты других налогов, если стоимость этих товаров была включена в общий налогооблагаемый доход ФЛП;

налог на добавленную стоимость, начисленный на товары, реализованные в период уплаты других налогов.

Обратите внимание! Также не нужно вносить в декларацию средства, которые были излишне уплачены в качестве налогов и сумм ЕСВ и возвращаются предпринимателю – плательщику ЕН из бюджетов или государственных целевых фондов.

Что еще следует знать ФЛП в Украине?