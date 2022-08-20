Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач. Он, кстати, один из соавторов этой налоговой модели.

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В Украине большой теневой сектор

Длигач рассказал, что в украинской экономике очень большой теневой сектор. Можно искать разные варианты, как сделать его официальным. Однако именно он позволяет, как это ни парадоксально, многим иметь большие зарплаты, лучший социальный уровень и снижать нагрузку на государственный бюджет.

Этот парадокс уже стал как бы социальным договором. Государство оплачивает коррупцию в налоговой, бизнес уклоняется от налогов, кормя коррупционеров. Но государство не имеет развития,

– заметил эксперт.

Контроль над бизнесом и поднятие налогов не помогут

Экономист отметил, что усиление контроля над бизнесом и простое поднятие налогов не разрешат эту ситуацию. Бизнес ответит тем, что перенесет активы в другую страну. Или как аграрный, остановит подготовку к посевной.

"Это путь в никуда. Нет лучшего инструмента убить экономику, как поднять налоги", – подчеркнул Длигач.

А вот снижение налогов, по словам Длигача, решает все необходимые для страны задачи. В частности, снижение НДС убивает "скрутки" – основной источник коррупции в налоговой. Снижение налога на труд заинтересует и работников, и работодателей иметь "белую" зарплату. В заключение налог на прибыль, который фактически "развязывал руки" налоговикам, чтобы требовать документы от бизнеса, чтобы проверить то ли расходы, то ли скрытую прибыль.

Это не просто арифметическое понижение, это изменение смыслов. Мы посчитали модель таким образом, что на первых этапах государственный бюджет останется на том же уровне, а затем будет увеличиваться,

– подчеркнул эксперт.

ЕСВ полностью не отменяется, военный сбор – 3%

Длигач рассказал, что в налоговой реформе "10–10–10" Единый социальный взнос не отменяется. Он остается для ФЛП, имеющих единый налог. Военный же сбор поднимается с 1,5% до 3%.

Есть еще несколько возросших компенсаторов. Но главная идея состоит в том, чтобы выровнять налоги. То есть убрать налоговые льготы,

– отметил экономист.

По его мнению, для кого-нибудь из представителей крупного бизнеса это будет неудобным. И они будут вынуждены заплатить честные налоги.

"Хотя, должен сказать, что именно большой бизнес и является основным налогоплательщиком в стране", – подчеркнул Длигач.

Главная инициатива состоит в том, чтобы ускорить развитие среднего и малого бизнеса.

Длигач о налоговой реформе "10-10-10": смотрите видео

ЕСВ – это квазиналог

Эксперт также подчеркнул, что ЕСВ – это квазиналог. Его оплачивает работодатель. Но, тем самым, он не финансирует будущее рабочего. Это просто наполнение пенсионного фонда.

Многие забывают, что государство дофинансирует пенсионный фонд. Большинство поступлений от ЕСВ – это то, что государство платит само себе. Через зарплаты госслужащих, через государственные предприятия. А бизнес платит лишь 12% от того, что следует дальше в социальные, в частности пенсионный, фонды,

– заметил экономист.

Он также рассказал, что теперь социальные фонды будут полностью наполнять государственный бюджет по другим налогам.

"Мы предлагаем убрать те манипуляции, которые существовали годами, мол, ЕСВ наполняет пенсионный фонд. Сделать его наполнение честным", – подытожил Длигач.

Налоговая реформа "10-10-10": что предполагает