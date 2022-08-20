Про це 24 каналу розповів співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач. Він, до речі, є одним із співавторів цієї податкової моделі.

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В Україні великий тіньовий сектор

Длігач розповів, що в українській економіці дуже великий тіньовий сектор. Можна шукати різні варіанти, як зробити його офіційним. Проте саме він дозволяє, як це не парадоксально, багатьом мати більші зарплати, кращий соціальний рівень і знижувати навантаження на державний бюджет.

Цей парадокс уже став ніби соціальним договором. Держава оплачує корупцію в податковій, бізнес ухиляється від податків, годуючи корупціонерів. Але держава не має розвитку,

– зауважив експерт.

Контроль над бізнесом і підняття податків не допоможуть

Економіст зазначив, що посилення контролю над бізнесом і просте підняття податків не вирішать цієї ситуації. Бізнес відповість тим, що перенесе активи в іншу країну. Або, як аграрний, зупинить підготовку до посівної.

"Це шлях в нікуди. Немає кращого інструменту вбити економіку, як підняти податки", – підкреслив Длігач.

А от зниження податків, за словами Длігача, вирішує всі необхідні для країни завдання. Зокрема, зниження ПДВ вбиває "скрутки" – основне джерело корупції в податковій. Зниження податку на працю зацікавить і працівників, і роботодавців мати "білу" зарплату. Насамкінець податок на прибуток, який, фактично, "розв'язував руки" податківцям, аби вимагати документи від бізнесу, щоб перевірити чи то витрати, чи прихований прибуток.

Це не просто арифметичне зниження, це зміна сенсів. Ми порахували модель таким чином, що на перших етапах державний бюджет залишиться на тому ж рівні, а потім буде збільшуватись,

– наголосив експерт.

ЄСВ повністю не скасовується, військовий збір – 3%

Длігач розповів, у податковій реформі "10–10–10" Єдиний соціальний внесок не скасовується. Він залишається для ФОПів, які мають єдинйи податок. А військовий збір піднімається з 1,5% до 3%.

Є ще кілька компенсаторів, які зростуть. Але головна ідея в тому, щоб вирівняти податки. Тобто прибрати податкові пільги,

– зазначив економіст.

На його думку, для когось з представників великого бізнесу це буде незручним. І вони будуть змушені заплатити чесні податки.

"Хоча, маю сказати, що саме великий бізнес і є основним платником податків у країні",– підкреслив Длігач.

Головна ініціатива у тому, щоб прискорити розвиток середнього і малого бізнесу.

Длігач про податкову реформу "10–10–10": дивіться відео

ЄСВ – це квазіподаток

Експерт також наголосив, що ЄСВ – це такий собі квазіподаток. Його оплачує роботодавець. Але тим самим він не фінансує майбутнє робітника. Це просто наповнення пенсійного фонду.

Багато хто забуває, що держава дофінансовує пенсійний фонд. Переважна більшість надходжень від ЄСВ – це те, що держава платить сама собі. Через зарплати держслужбовців, через державні підприємства. А бізнес сплачує лише 12% від того, що прямує далі до соціальних, зокрема пенсійного, фондів,

– зауважив економіст.

Він також розповів, що тепер соціальні фонди будуть повністю наповнювати державний бюджет з інших податків.

"Ми пропонуємо прибрати ті маніпуляції, які існували роками, мовляв, ЄСВ наповнює пенсійний фонд. Зробити його наповнення чесним", – підсумував Длігач.

Податкова реформа "10–10–10": що передбачає