Сколько и как будут платить украинцы: 10 главных вопросов о налогах в 2025 году
С 2025 года в Украине вступили в силу существенные изменения в налоговом законодательстве, которые повлияют на граждан, предпринимателей и финансовые учреждения. Нововведения касаются военного сбора, налоговых обязательств, отчетности, а также сферы валютных операций.
Основные налоговые нововведения 2025 года
24 Канал рассказывает об основных новациях для бизнеса с начала нового года.
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- Увеличение военного сбора на зарплаты
С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора на зарплаты выросла с 1,5% до 5%. Эта ставка будет действовать только на период военного положения.
- Военный сбор для ФЛП всех групп
ФЛП 1, 2 и 4 групп будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты. В 2025 году это составляет 800 грн в месяц. ФЛП и юридические лица 3 группы будут платить 1% от дохода.
- Ежемесячная отчетность для наемных работников
Ранее отчетность подавалась ежеквартально, но теперь ее нужно подавать ежемесячно. Срок подачи - в течение 20 календарных дней после завершения отчетного месяца.
- Авансовые взносы для обменных пунктов
Установлены авансовые платежи по налогу на прибыль для пунктов обмена валюты:
- 700 евро за каждый пункт в Киеве,
- 600 евро в городах с населением более 50 тысяч человек,
- 200 евро для других населенных пунктов.
- Освобождение иностранной помощи от НДФЛ
Украинские граждане, которые получают финансовую помощь за рубежом в условиях временной защиты, освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
- Изменения для фермеров и агропроизводителей
Минимальное налоговое обязательство для фермеров составляет:
- 700 грн с 1 га земли,
- 1400 грн с 1 га для земель, где доля пашни превышает 50%.
- Обязательства нотариусов подавать информацию
Нотариусы теперь должны ежемесячно подавать в налоговую информацию обо всех удостоверенных договорах. Это позволит налоговым органам контролировать происхождение средств при приобретении имущества.
- Возвращение обязательной уплаты ЕСВ
С 2025 года для ФЛП возвращается обязательная уплата единого социального взноса (ЕСВ) в размере 22% от минимальной зарплаты, что составляет 1760 гривен в месяц.
- Для банков увеличен налог на прибыль по ставке 50% за 2024 год
В 2024 году банкам повысили налог на прибыль с 18% до 25%. На 2025 год ставка налога на прибыль для банков увеличена до 50%.
Ярослав Железняк, народный депутат и первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, сообщил, что увеличение налога на прибыль банков, по прогнозам, принесет 137 миллиардов гривен поступлений в бюджет в следующем году.
Доходы от "Национального кэшбека" не будут облагаться НДФЛ
Заметим, что граждане могут получить выплаты по государственной программе "Зимняя еПоддержка" и по программе "Национальный кэшбек" за товары и услуги, сделанные в Украине.