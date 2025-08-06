Налоговые проверки несмотря на мораторий: в ГНС объяснили, кого будут проверять
- Налоговые проверки не отменены, а ограничены для бизнеса с низкой степенью риска, должны быть минимум два риска, для ФЛП 1–2 групп – не менее трех.
- Плановые проверки продолжаются по процедуре, предусмотренной Налоговым кодексом и приказом Минфина, без массового возвращения инспекторов в бизнес.
Решение СНБО о моратории на проверки бизнеса не означает полную остановку налогового контроля. В ГНС уточнили, при каких условиях инспекции продолжатся и кого это может касаться уже сейчас.
Мораторий не запрещает проверки полностью?
Налоговая все равно имеет право проверять, правда, не всех и не всегда. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух во время встречи с представителями бизнеса, передает 24 Канал.
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Когда они возможны?
По ее словам, налоговые проверки не отменены, а ограничены – и только для бизнеса с низкой степенью риска.
"Чтобы проверка состоялась, должно быть как минимум два риска. Для ФЛП на 1– 2 группе – не менее трех", –объяснила Карнаух.
В то же время плановые проверки, которые уже заложены в график, продолжаются по процедуре, предусмотренной Налоговым кодексом и приказом Минфина.
Как их будут проводить?
Карнаух отметила, что массового возвращения инспекторов в бизнес не будет, но проверки по четким критериям риска возможны.
"Когда проверка случается – справедливость и законность превыше всего", – пообещала руководительница ГНС.