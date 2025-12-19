До 700 тысяч гривен: сколько в год будут платить ФОПы, если введут НДС

Более полумиллиона ФЛП по всей стране должны будут платить НДС с 2027 года, если законопроект Минфина примут. Это принесет в госбюджет дополнительные миллиарды, однако может негативно повлиять на малый бизнес.

Сколько НДС уплатят ФОПы?

660 тысяч ФЛП вынуждены будут платить налог на добавленную стоимость, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Нину Южанину.

Министерство финансов обнародовало предварительный проект о регистрации плательщиками НДС ФЛП 2-3 групп, чей доход за год превышает 1 миллион гривен. По расчетам Минфина это должно принести в бюджет дополнительных 40 миллиардов гривен.

По словам Южаниной, на одного ФЛП это более 60 тысяч гривен уплаты НДС дополнительно в год (по данным 2024 года). Однако впоследствии НДС может составить 20% с дохода, если ФЛП не получит зарегистрированных налоговых накладных от своих поставщиков.

Тогда сумма уплаты НДС на одного ФЛП составит от 220 тысяч до 740 тысяч гривен в год (это 20% со среднего оборота).

Предложение по НДС для ФЛП

Минфин вынес на публичное обсуждение законопроект, который может вступить в действие с 1 января 2027 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

Цель законопроекта – сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации. Также планируют преодолеть схемы дробления бизнеса, "серого импорта" и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес.

Что именно предлагается:

Время на подготовку. Закон вступит в силу только с 1 января 2027 года. Это дает бизнесу и государству достаточно времени для настройки процессов и перехода без стресса.

Изменение ставки для ФЛП 3-й группы. Если вы на 3-й группе (5%) и достигнете лимита в 1 миллион, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%.

Исключение для Е-резидентов. Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС не распространяется на плательщиков единого налога 3 группы – электронных резидентов (е-резидентов).

Цифровизация. Регистрация и отчетность будут происходить онлайн.

