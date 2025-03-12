Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Немецкие компании определились относительно возвращения на российский рынок
12 марта, 16:05
3

Немецкие компании определились относительно возвращения на российский рынок

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Крупные немецкие компании, такие как Trumpf, Siemens, Volkswagen и Bosch, не планируют возвращаться на российский рынок, несмотря на контакты между США и Россией.
  • Некоторые компании, как Metro и Fuchs, продолжают деятельность в России, а Henkel и Mercedes-Benz оставили возможность обратного выкупа своих активов при определенных условиях.
  • По данным Киевской школы экономики, 68 из 352 немецких компаний полностью вышли из российского рынка после начала войны, а 204 продолжают работу.

Крупные немецкие компании не рассматривают возможность возвращения в Россию, несмотря на контакты между новой администрацией США и Кремлем.

Немецкие компании и бизнес в России

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Deutsche Welle, которое ознакомлено с заявлениями представителей бизнеса.

Смотрите также Втрое больше систем ПВО и ракет: Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T

По данным Восточного комитета немецкой экономики, представляющего интересы деловых кругов Германии в Восточной Европе, ни одна из известных им компаний пока не планирует возобновление работы в России. В то же время возможное возвращение на рынок страны-агрессора обсуждают американские компании.

Позиции ведущих немецких компаний:

  • Trumpf, один из крупнейших производителей станков, заявил, что окончательно покинул российский рынок в апреле 2024 года и не рассматривает возвращение ни при каких обстоятельствах.
  • Siemens, который работал в РФ более 170 лет, отметил, что не предусматривает никакого участия в российском рынке. До выхода из страны в 2022 году компания имела там 2700 сотрудников, а ее оборот в 2021 году составлял 834 млн евро.
  • Volkswagen сообщил, что не планирует возвращение в Россию и воздерживается от комментариев относительно возможных сценариев в будущем.
  • Bosch отметил, что пока не имеет подобных планов и считает, что говорить о возвращении еще рано.

Заметьте. В то же время Metro и производитель смазочных материалов Fuchs, которые продолжают деятельность в России, сообщили, что не планируют менять свою стратегию.

Даже завершения войны недостаточно

Некоторые немецкие компании, которые продали свой бизнес в России, оставили за собой возможность обратного выкупа. Например, Henkel может вернуть свои российские активы в течение следующих 10 лет, если политическая ситуация кардинально изменится. Однако, по словам гендиректора компании Карстена Кнобеля, даже завершение войны в Украине или прекращение огня не является достаточным условием для такого решения.

Похожую опцию обратного выкупа сохранил и Mercedes-Benz, который в 2023 году продал свой российский бизнес, оставив за собой возможность возврата в течение шести лет по рыночной цене после независимой оценки.

Сколько немецких компаний продолжают работать в России

Оценки различаются, в частности, по подсчетам Киевской школы экономики, после начала войны полностью вышли с рынка 68 из 352 немецких компаний. В то же время 204 компании продолжают работу в России, а остальные ограничили или заморозили свою деятельность.