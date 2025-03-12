Немецкие компании и бизнес в России

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Deutsche Welle, которое ознакомлено с заявлениями представителей бизнеса.

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По данным Восточного комитета немецкой экономики, представляющего интересы деловых кругов Германии в Восточной Европе, ни одна из известных им компаний пока не планирует возобновление работы в России. В то же время возможное возвращение на рынок страны-агрессора обсуждают американские компании.

Позиции ведущих немецких компаний:

Trumpf , один из крупнейших производителей станков, заявил, что окончательно покинул российский рынок в апреле 2024 года и не рассматривает возвращение ни при каких обстоятельствах.

, один из крупнейших производителей станков, заявил, что окончательно покинул российский рынок в апреле 2024 года и не рассматривает возвращение ни при каких обстоятельствах. Siemens , который работал в РФ более 170 лет, отметил, что не предусматривает никакого участия в российском рынке. До выхода из страны в 2022 году компания имела там 2700 сотрудников, а ее оборот в 2021 году составлял 834 млн евро.

, который работал в РФ более 170 лет, отметил, что не предусматривает никакого участия в российском рынке. До выхода из страны в 2022 году компания имела там 2700 сотрудников, а ее оборот в 2021 году составлял 834 млн евро. Volkswagen сообщил, что не планирует возвращение в Россию и воздерживается от комментариев относительно возможных сценариев в будущем.

сообщил, что не планирует возвращение в Россию и воздерживается от комментариев относительно возможных сценариев в будущем. Bosch отметил, что пока не имеет подобных планов и считает, что говорить о возвращении еще рано.

Заметьте. В то же время Metro и производитель смазочных материалов Fuchs, которые продолжают деятельность в России, сообщили, что не планируют менять свою стратегию.

Даже завершения войны недостаточно

Некоторые немецкие компании, которые продали свой бизнес в России, оставили за собой возможность обратного выкупа. Например, Henkel может вернуть свои российские активы в течение следующих 10 лет, если политическая ситуация кардинально изменится. Однако, по словам гендиректора компании Карстена Кнобеля, даже завершение войны в Украине или прекращение огня не является достаточным условием для такого решения.

Похожую опцию обратного выкупа сохранил и Mercedes-Benz, который в 2023 году продал свой российский бизнес, оставив за собой возможность возврата в течение шести лет по рыночной цене после независимой оценки.