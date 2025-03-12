Німецькі компанії і бізнес в Росії

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Deutsche Welle, яке ознайомлене із заявами представників бізнесу.

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За даними Східного комітету німецької економіки, що представляє інтереси ділових кіл Німеччини у Східній Європі, жодна з відомих їм компаній наразі не планує відновлення роботи в Росії. Водночас можливе повернення на ринок країни-агресора обговорюють американські компанії.

Позиції провідних німецьких компаній:

Trumpf , один із найбільших виробників верстатів, заявив, що остаточно залишив російський ринок у квітні 2024 року і не розглядає повернення за жодних обставин.

, один із найбільших виробників верстатів, заявив, що остаточно залишив російський ринок у квітні 2024 року і не розглядає повернення за жодних обставин. Siemens , який працював у РФ понад 170 років, наголосив, що не передбачає жодної участі в російському ринку. До виходу з країни у 2022 році компанія мала там 2700 співробітників, а її оборот у 2021 році складав 834 млн євро.

, який працював у РФ понад 170 років, наголосив, що не передбачає жодної участі в російському ринку. До виходу з країни у 2022 році компанія мала там 2700 співробітників, а її оборот у 2021 році складав 834 млн євро. Volkswagen повідомив, що не планує повернення до Росії та утримується від коментарів щодо можливих сценаріїв у майбутньому.

повідомив, що не планує повернення до Росії та утримується від коментарів щодо можливих сценаріїв у майбутньому. Bosch зазначив, що наразі не має подібних планів і вважає, що говорити про повернення ще зарано.

Зауважте. Водночас Metro та виробник мастильних матеріалів Fuchs, які продовжують діяльність у Росії, повідомили, що не планують змінювати свою стратегію.

Навіть завершення війни недостатньо

Деякі німецькі компанії, які продали свій бізнес у Росії, залишили за собою можливість зворотного викупу. Наприклад, Henkel може повернути свої російські активи протягом наступних 10 років, якщо політична ситуація кардинально зміниться. Однак, за словами гендиректора компанії Карстена Кнобеля, навіть завершення війни в Україні чи припинення вогню не є достатньою умовою для такого рішення.

Схожу опцію зворотного викупу зберіг і Mercedes-Benz, який у 2023 році продав свій російський бізнес, залишивши за собою можливість повернення протягом шести років за ринковою ціною після незалежної оцінки.