Сколько немецких компаний до сих пор работают в России и как их нужно наказывать
Европарламентарша от Германии Виола фон Крамон рассказала, что в России после начала полномасштабного вторжения в Украину осталось работать ориентировочно половина немецких компаний. Политик также объяснила, что их нужно наказывать вторичными санкциями.
По ее словам, такой же механизм следует применять к странам, которые помогают Кремлю обходить санкции. В интервью 24 Канала европарламентарий от Германии Виола фон Крамон рассказала, поняла ли Европа, в частности Германия, после 1,5 года полномасштабной войны России в Украине, невозможность возвращения к обычным отношениям с Россией.
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Сколько немецких компаний до сих пор работают в России
Виола фон Крамон рассказала, что некоторые люди надеются вернуться к обычному бизнесу с Россией. Однако правительство Германии уже начало сейчас закрывать лазейки, с помощью которых обходили санкции. Однако за это нет ни наказаний, ни штрафов.
Чем можно пригрозить людям, чтобы они этого не делали? Формально, из 7500 немецких компаний присутствующих в России, там осталось около половины, то есть 3500. Они все еще ведут там бизнес и ежедневно находят пути обхода санкций через Центральную Азию, уже не столько через Армению, но иногда через Грузию, Турцию и Сербию,
– рассказала евродепутат.
Она заверила, что в политике должно быть понятно – люди, которые помогают России обходить санкции, должны быть наказаны. Виола фон Крамон рассказала, что:
- против тех, кто обходит санкции, следует вводить вторичные санкции;
- нужно найти правовой механизм, как использовать замороженные деньги российских физических лиц, компаний и Центрального банка для восстановления Украины. Ведь этот вопрос не решен.
Какой бизнес не покинул Россию
- Из России до сих пор не вышли компании Heineken, Unilever, Philip Morris, Mondelez. Профессор Йельского университета Джефф Зонненфельд рассказал, что вышеупомянутые компании нарушают свои обещания, ведь они функционируют как спекулянты времен войны.
- Киевская школа экономики рассказала, что сейчас 3 333 компании и организации из 92 стран и 58 отраслей продолжают работать на российском рынке.
- Кстати, к сожалению, только 10% иностранных бизнесов покинули рынок России после 24 февраля 2022 года. Кроме того, еще 36% компаний заявили о таком намерении.