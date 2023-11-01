Сколько немецких компаний до сих пор работают в России и как их нужно наказывать

Европарламентарша от Германии Виола фон Крамон рассказала, что в России после начала полномасштабного вторжения в Украину осталось работать ориентировочно половина немецких компаний. Политик также объяснила, что их нужно наказывать вторичными санкциями.

По ее словам, такой же механизм следует применять к странам, которые помогают Кремлю обходить санкции. В интервью 24 Канала европарламентарий от Германии Виола фон Крамон рассказала, поняла ли Европа, в частности Германия, после 1,5 года полномасштабной войны России в Украине, невозможность возвращения к обычным отношениям с Россией.

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Сколько немецких компаний до сих пор работают в России

Виола фон Крамон рассказала, что некоторые люди надеются вернуться к обычному бизнесу с Россией. Однако правительство Германии уже начало сейчас закрывать лазейки, с помощью которых обходили санкции. Однако за это нет ни наказаний, ни штрафов.

Чем можно пригрозить людям, чтобы они этого не делали? Формально, из 7500 немецких компаний присутствующих в России, там осталось около половины, то есть 3500. Они все еще ведут там бизнес и ежедневно находят пути обхода санкций через Центральную Азию, уже не столько через Армению, но иногда через Грузию, Турцию и Сербию,

– рассказала евродепутат.

Она заверила, что в политике должно быть понятно – люди, которые помогают России обходить санкции, должны быть наказаны. Виола фон Крамон рассказала, что:

против тех, кто обходит санкции, следует вводить вторичные санкции;

нужно найти правовой механизм, как использовать замороженные деньги российских физических лиц, компаний и Центрального банка для восстановления Украины. Ведь этот вопрос не решен.

Какой бизнес не покинул Россию