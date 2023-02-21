Несмотря на войну, большинство предпринимателей планируют расширять свой бизнес в 2023 году

Несмотря на войну, большинство владельцев среднего и крупного бизнеса планируют расширяться: выходить на новые рынки и увеличивать количество сотрудников. Большинство бизнесменов будут полагаться на свои средства, а не на гранты или кредиты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Индекса настроений малого бизнеса за 2022 год, в котором приняло участие 325 предпринимателей.

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Планируют расширять бизнес

Несмотря на трудности 76% опрошенных предпринимателей планируют расширение бизнеса в 2023 году, из которых:

28% планируют расширять географию присутствия,

26% – открытие новых направлений,

25% – выход на внешние рынки,

21% – изменение количества сотрудников.

Влияние ракетных атак на энергетическую инфраструктуру

Для расширения бизнеса 67% планируют привлекать новые средства. Поэтому в большинстве своем предприниматели возлагаются на собственные финансы (30%) и в меньшей степени на гранты (21%) и кредиты (10%).

Массированные ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не оказывают существенного влияния на работу бизнеса. Только 8% отметили, что полностью останавливают работу из-за обстрелов, еще 20% – временно приостанавливают.

Индекс настроений

Показатель Индекса настроений малого бизнеса за 2022 год упал до 2,4 балла из 5 возможных, что является вторым низким значением за всю историю исследования.

Среди опрошенных предпринимателей 58% пока недовольны состоянием дел в их бизнесе. Заметим, что показатель вырос по сравнению с 2021 годом, поскольку тогда таких было 52%.

Большинство предпринимателей отметили, что приспосабливаются к таким условиям и изменяют график работы или изменяют объемы производства или предоставления услуг.

За 2022 год уменьшилась доля тех, кто не удовлетворен состоянием дел – 24% против 32% в 2021 году. Хуже всех составляющих Индекса участники опроса оценили экономическую ситуацию в стране: 42% считают ее неблагоприятной, а 29% – катастрофической.