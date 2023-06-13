Первая коммуникация с сотрудниками: главные тезисы из письма нового руководителя Twitter

Сотрудники компании Twitter получили первое письмо после смены руководства. Однако заявления Линды Яккорино можно назвать эхом мнений Илона Маска.

Интересно, что позже глава социальной сети обнародовал свое письмо онлайн, внеся незначительные изменения. Она также добавила, что пора для платформы перейти к фазе "Twitter 2.0."

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Первая коммуникация с сотрудниками

Линда Яккорино заявила, что ее миссия – превратить Twitter в "наиболее правдивый источник информации в мире в режиме реального времени". Бизнес-вумен добавила, что это не пустое обещание.

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Якорино также упомянула о видении владельца социальной сети Илона Маска. Речь идет о превращении, согласно их плану, в "глобальную площадь для того, чтобы двигать цивилизацию вперед путем обмена информацией без фильтров и открытого диалога о вещах, имеющих ключевое значение для нас".

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Глава американской компании считает, что Twitter нуждается в изменениях и выделила следующие аспекты:

В социальной сети есть возможности для того, чтобы выходить за обычные рамки;

Также речь идет о наличии необходимых условий для создания новых партнерств, приветствия новых голосов и совместно создавать нечто новое, что может изменить мир.

Скандальный Илон Маск сообщил о намерении уйти с должности генерального директора Twitter в середине мая. Однако миллиардер и дальше будет исполнять обязанности исполнительного председателя и технического директора.