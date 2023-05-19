Масштабный сбой на "Новой почте": в компании рассказали, что удалось исправить

19 мая 2023, 12:22
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Новая почта

Украинская компания "Новая почта", в которой 18 мая 2023 произошел масштабный сбой, сообщила о развитии ситуации и к чему следует готовиться клиентам. Больше об этом – читайте дальше.

"Новая почта" рассказала о масштабном сбое

Компания сообщила на официальной странице в фейсбуке, что им удалось возобновить работу мобильного приложения, а также сервиса авторизации. Кроме того, клиенты снова получили доступ к следующим услугам:

  • Создание накладных;
  • Проведение онлайн оплат;
  • Отслеживание собственных посылок;
  • Получение и отправка посылок по почтаматам.

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Отделения также работают в полном режиме. Следовательно, клиенты смогут как оплатить услуги картой и наличными, так и получить выдачу денежных переводов или оформлять посылки в кредит и т.д. За обслуживание курьерской доставки снова реально рассчитываться всеми имеющимися способами.

Добавим больше новостей о бизнесе:

  • Компанию родителей Кейт Миддлтон выкупил других предприниматель после ее окончательного краха. Новым владельцем стал Джеймс Синклер, владеющий группой компаний;
  • К сожалению, в России продолжают работать сотни международных компаний. Более того, многие из них активно развивают свои бизнесы в Украине. Среди них можно найти всемирно известные наименования.
Автор: Віта Свірневська