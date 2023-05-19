Масштабный сбой на "Новой почте": в компании рассказали, что удалось исправить
Источник:Новая почта
Украинская компания "Новая почта", в которой 18 мая 2023 произошел масштабный сбой, сообщила о развитии ситуации и к чему следует готовиться клиентам. Больше об этом – читайте дальше.
"Новая почта" рассказала о масштабном сбое
Компания сообщила на официальной странице в фейсбуке, что им удалось возобновить работу мобильного приложения, а также сервиса авторизации. Кроме того, клиенты снова получили доступ к следующим услугам:
- Создание накладных;
- Проведение онлайн оплат;
- Отслеживание собственных посылок;
- Получение и отправка посылок по почтаматам.
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Отделения также работают в полном режиме. Следовательно, клиенты смогут как оплатить услуги картой и наличными, так и получить выдачу денежных переводов или оформлять посылки в кредит и т.д. За обслуживание курьерской доставки снова реально рассчитываться всеми имеющимися способами.
Добавим больше новостей о бизнесе:
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