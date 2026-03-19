"Новая почта" хочет покорить Китай, Ближний Восток и Европу: где откроют отделения

Почтово-логистическая группа Nova планирует выйти на рынки Канады и Китая уже до конца 2026 года. А к 2028-му компания хочет вдвое расширить свое присутствие в Европе.

Где откроют отделения "Новой почты" за рубежом?

Стратегическая цель компании – войти в топ-20 логистических игроков мира. Об этом во время Nova Summit рассказал совладелец Вячеслав Климов, пишет Forbes.

Одним из ключевых направлений развития станет Северная Америка

В начале 2026 года компания уже зашла на рынок США, где работает Nova Post USA с офисом в штате Нью-Джерси. Далее планируют расширять маршруты: кроме Нью-Йорка, доставку запустят и на южное побережье – в частности в Лос-Анджелес и Майами. Также в планах – открытие первого физического отделения в США.

Параллельно компания готовится к выходу на рынок Канады

Первое отделение там могут открыть уже в 2026 году.

Еще одно важное направление – Китай

Там Nova хочет создать юридическое присутствие до конца года. В компании рассматривают это как старт масштабного развития и будущих больших объемов доставки.

Отдельный фокус – Европа.

В течение ближайших трех лет Nova планирует зайти еще в 16 новых стран, существенно расширив свою сеть.

В более долгосрочной перспективе, до 2029 года, компания также нацеливается на выход на рынки Ближнего Востока.

Сколько средств потеряла "Новая почта" из-за войны России против Украины?

На запрос 24 Канала в "Новой почте" ответили, что за более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов.

Большую часть из них мы восстановили, однако некоторые объекты восстановлению не подлежат, например в Купянске, Днепре или Полтаве,

– отмечают в компании.

Только за последние 9 месяцев 2025 года стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий, составила 379 миллионов гривен. Зато с начала 2022 года стоимость его восстановления составила более 1 миллиарда гривен.

В "Новой почте" отмечают, что убытки от российских атак достигли значительных масштабов. В целом в результате ударов России по Украине было уничтожено 138 тысяч посылок, а прямые убытки компании превышают 3 миллиардов гривен.

Какие тарифы на доставку "Новой почты"?

С 1 декабря "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине.

Повышение цен не коснулось посылок до 2 килограммов, однако изменились цены на доставку документов между отделениями:

локально – 60 грн (было 65 гривен);

по Украине – 70 грн (было 65 гривен).

Локальные тарифы (по городу):

до 2 килограммов – 60 гривен (без изменений);

до 10 килограммов – 100 гривен (было 90 гривен);

до 30 килограммов – 160 гривен (было 140 гривен).

Доставка посылок по Украине:

до 2 килограммов – 80 гривен (без изменений);

до 10 килограммов – 120 гривен (было 110 гривен);

до 30 килограммов – 180 гривен (было 160 гривен).

Также за получение документов и посылок в почтомате придется доплатить 10 гривен.

