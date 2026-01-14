Укр Рус
14 января, 10:55
Трижды поврежденный Россией: "Новая почта" отстроит терминал под Харьковом

Валерия Моргун
  • "Новая почта" планирует отстроить терминал, поврежденный в результате атаки 13 января во время обстрела Харьковщины.
  • В результате атаки был уничтожен грузовой терминал, частично почтовый, погибли четверо работников, и еще четверо ранены.

"Новая почта" планирует отстроить терминал, который был поврежден ночью 13 января в результате российской комбинированной атаки. Компания также нашла дополнительное помещение, чтобы там работать.

Что известно о поврежденном сроке "Новой почты" на Харьковщине?

Но его планируют реконструировать, передает 24 Канал со ссылкой на слова директора по обслуживанию клиентов Максима Мележика.

Максим Мележик

Директор по обслуживанию клиентов

Будем там дальше работать, как мы будем его использовать - это уже вопрос другой. Но то, что мы его ремонтируем, - да.

Директор по обслуживанию клиентов рассказал, что ранее терминал отстраивали вследствие атак на Харьковскую область. Сейчас же уже составлен план и есть подрядчик на восстановление данного терминала.

Уже с 13 января начали убирать "все эти руины". Работникам помогают волонтеры и ГСЧС.

Заметьте! В помещении с 14 января начинают восстановление и будут реконструировать данное помещение.

Напомним, что ночью 13 января Россия нанесла массированный удар по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области утром 13 числа.

Произошли разрушения зданий и несколько очагов возгорания на общей площади около 500 квадратных метров,
– говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двух из которых из-под завалов конструкций разрушенного здания.

Что еще известно об атаке на "Новую почту"?

  • Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично – почтовый. Также в результате российской атаки ранены четыре работника – трех сотрудников сортировочного центра и одного водителя партнера-перевозчика.
  • Погибли четверо работников "Новой почты" двое работников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора: Виктор Пархоменко (37 лет), Тарас Вовк (34 года), Евгений Ермаков (39 лет) и Дмитрий Захаров (23 года).