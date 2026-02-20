Сбой мог произойти в работе "Новой почты": что известно о ситуации
- Пользователь приложения "Новая почта" сообщила о технических ошибках при оплате посылки онлайн.
- Сервис в приложении был временно недоступен из-за возможного сбоя.
Одно из СМИ сообщило о возможном сборе в работе "Новой почты". Он, вероятно, связан с работой приложения и оплатой посылок с его помощью.
Что известно о сбое в "Новой почте"?
Одна из пользовательниц приложения "Новая почта" сообщила о сбое, пишет "РБК-Украина".
По словам женщины, она пыталась оплатить посылку онлайн, однако этого не получилось. В приложении сообщили, что сервис временно недоступен.
Сообщение о сбое в "Новой почте" / фото "РБК-Украина"
Последние новости "Новой почты"
"Новая почта" планирует отстроить терминал, поврежденный в результате атаки 13 января во время обстрела Харьковщины. В результате атаки был уничтожен грузовой терминал, частично почтовый, погибли четверо работников, и еще четверо ранены.
Украинцы сообщали о получении пробитых посылок через "Новую почту". Как выяснилось, повреждения возникли после ракетного удара по сортировочному терминалу в Харьковской области. "Новая почта" сообщила, что возмещает стоимость уничтоженных или поврежденных отправлений и предоставляет возможность подать обращение в случае получения поврежденных посылок.
"Новая Почта" запрещает международную пересылку продуктов питания, медикаментов, ценностей, оружия, наркотических веществ, пиротехники и опасных материалов.