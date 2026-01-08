"Новая почта" сообщила о задержках доставки в нескольких областях: что произошло
- В западных областях Украины возможны задержки доставки из-за ухудшения погодных условий.
- Снег, гололедица и ДТП привели к временному перекрытию дорог полицией, а на местах заносов работает спецтехника.
В западных областях Украины возможны задержки доставки. "Новая почта" старается доставить отправления как можно быстрее, однако в некоторых случаях это невозможно.
Почему задерживается доставка "Новой почты"?
Задержки вызвало ухудшение погодных условий, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".
Друзья, в результате ухудшения погодных условий в западных областях Украины возможны задержки доставки Из-за снега, гололеда и вызванных ими ДТП, полиция временно перекрыла движение на отдельных участках дорог. На местах заносов уже работает спецтехника,
– сообщили в компании.
Что запрещено пересылать за границу через "Новую почту"?
Любые продукты питания – как необработанные, так и готовые/переработанные.
Медикаменты, витамины, диетические добавки.
Деньги, банковские металлы, драгоценные камни, ювелирные украшения, ценные бумаги.
Антиквариат, предметы искусства, культурные ценности (без соответствующих сертификатов) – старинные вещи, картины, исторические артефакты и т.д.
Живые животные и растения, в частности саженцы.
Подакцизные товары: алкоголь и табак.
Оружие – огнестрельное, холодное, боевые или спортивные, патроны, боеприпасы, а также военные или двойного назначения товары.
Наркотические, психотропные вещества, ядовитые или запрещенные химикаты.
Пиротехнические изделия, взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества (аэрозоли, газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости) и другие опасные соединения.
Емкости с жидкостями или неизвестным содержимым, непрозрачные контейнеры, химикаты, которые требуют специальных условий хранения.
Вещи, которые могут представлять опасность для работников или других отправлений – коррозионные, токсичные, радиоактивные, инфекционные или биологические материалы.
Новости Укрпочты и "Новой почты"
С 1 декабря "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине на 5 – 20 гривен, кроме посылок до 2 килограммов.
Укрпочта усовершенствовала условия программы "Зимняя поддержка", позволив заказ лекарств и продуктов через почту с доставкой в любое отделение. Клиенты могут заказать готовые наборы сезонных препаратов или сформировать индивидуальную аптечку с помощью "тысячи Зеленского".
В декабре Укрпочта запустила свой первый почтомат на Майдане Независимости в Киеве, позволяющий получать и отправлять письма и посылки. Почтоматы производит украинская компания Modern Expo и они работают автономно, защищены от погодных условий.