Новые счета для уплаты налогов 2025: перечень реквизитов в областях
С 2025 года в Украине вступают в силу новые реквизиты для уплаты налогов. Налогоплательщики – предприниматели, юридические лица и граждане – должны адаптироваться к изменениям, чтобы избежать финансовых рисков.
Обновленные счета начали действовать со 2 января 2025 года, а актуальная информация уже доступна через Электронный кабинет налогоплательщика. Актуальные реквизиты Государственной налоговой службы и коды классификации доходов бюджета в областях публикует 24 Канал.
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Использование устаревших реквизитов может привести к неправильно зачисленных платежей, финансовых потерь или штрафов.
Новые счета для уплаты налогов в областях
Государственная налоговая служба обнародовала актуальный перечень реквизитов для каждого региона. Вот ключевые примеры:
- Счета для уплаты платежей в городе Киев
- Счета для уплаты платежей в Киевской области
- Счета для уплаты платежей в Днепропетровской области
- Счета для уплаты платежей в Одесской области
- Счета для уплаты платежей во Львовской области
- Счета для уплаты платежей в Харьковской области
- Счета для уплаты платежей в Запорожской области
- Счета для уплаты платежей в Волынской области
- Счета для уплаты платежей в Ровенской области
Полный перечень реквизитов доступен на официальном сайте ГНС Украины.
Коды классификации доходов бюджета
Кроме обновления счетов, налогоплательщикам нужно учитывать коды классификации доходов бюджета, чтобы правильно распределять платежи. Основные коды включают:
- Налог на доходы физических лиц – 11010100
- Единый налог для ФЛП – 18050500
- Налог на прибыль предприятий – 11020200
- НДС – 14010100
- Экологический налог – 19010100
Последствия за нарушения
Нарушение сроков регистрации налоговых накладных остается под контролем. В 2025 году штрафы за несвоевременную регистрацию будут составлять:
- До 15 дней – 2% суммы НДС;
- От 16 до 30 дней – 5%;
- От 31 до 60 дней – 10%.
Для предотвращения таких потерь плательщикам рекомендуется заблаговременно регистрировать налоговые накладные через Электронный кабинет.
Как действовать?
Налогоплательщикам советуют:
- Обновить платежные реквизиты во внутренних системах до 2 января 2025 года.
- Использовать Электронный кабинет для проверки актуальной информации.
- Заблаговременно платить налоги и регистрировать накладные, чтобы избежать штрафов.
Эти нововведения помогут оптимизировать финансовые процессы, обеспечив соответствие законодательству и прозрачность бюджетных поступлений.