Изменения в законодательстве: какие будут новые правила торговли алкоголем, сигаретами и горючим

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о государственном регулировании производства и оборота подакцизной алкогольной, табачной продукции и горючего. В частности, предложен переход на электронную форму лицензий вместо бумажной.

Что известно о новом законопроекте

Как сообщали в профильном комитете, законопроект направлен на усовершенствование законодательной базы. Как отметил Гетманцев, это полностью новая редакция закона, который был принят еще в 1995 году, и нуждался в значительном обновлении.

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Таким образом, законопроект № 10346 предусматривает:

упрощение процедуры получения лицензий и предложено переход на электронную форму вместо бумажной формы лицензий;

вместо бумажной формы лицензий; вводятся бессрочные лицензии для всех видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;

для всех видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию; на определенные виды розничной торговли подакцизной продукцией вводится автоматический порядок получения лицензий в течение одного рабочего дня за днем получения заявления о получении лицензии;

в течение одного рабочего дня за днем получения заявления о получении лицензии; совершенствуется структура и порядок администрирования государственных реестров;

администрирования государственных реестров; с целью предотвращения нелегального производства табачных изделий вводится лицензирование деятельности по выращиванию табака и ферментации табачного сырья.

Будет ли повышение акцизов

В том числе речь идет о регулировании производства, ввоза и вывоза за пределы таможенной территории Украины, оптовой и розничной торговли спиртом этиловым, спиртовыми дистиллятами, биоэтанолом, алкогольными напитками, табачными изделиями, табачным сырьем, жидкостями, используемых в электронных сигаретах, и топливом.

В то же время Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия. По мнению правительства, эти меры позволят обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.

Акциз на бензин поднимется с 215,5 евро за 1 000 литров до 359 евро, на дизтопливо он вырастет с 139,5 до 330, а на сжиженный автомобильный газ – с 52 до 70 евро.

Кроме того, для всех подакцизных товаров будет предложен график ежегодного повышения ставок до 2028 года. Поэтому, ставка налога на сигареты постепенно будет расти до 90 евро за 1 000 сигарет.