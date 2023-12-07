Страны G7 введут санкции на российские алмазы — о каких ограничениях идет речь

Речь идет, прежде всего, об импортных ограничениях на алмазы непосредственно из России, а впоследствии и на российские алмазы из третьих стран. Кроме того, лидеры "Большой семерки" планируют усилить контроль за соблюдением санкций в отношении российской нефти.

Предусматривающие ограничения

Введение санкций будет поэтапным. До 1 января 2024 г. должны заработать санкции непосредственно на алмазы из России. А уже с 1 марта следующего года должно заработать ограничение на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

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А уже к 1 сентября следующего года государства G7, являющиеся основными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться по этому вопросу со странами-производителями и партерами.

Лидеры "Большой семерки" также планируют увеличить усилия по сокращению доходов России от других ведущих секторов. Кроме того, они планируют принять меры против уклонения и обхода санкций и мер экспортного контроля.

Мы продолжим консультации между членами G7 и другими партнерами, включая страны-производители, а также страны-производители по комплексному контролю за алмазами, производимыми и обработанными в третьих странах, по мерам отслеживания,

– говорится в сообщении.

Кто уже отказался от русских алмазов

Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков алмазов, однако в этом секторе до сих пор не были введены ограничения. В 2022 году производство алмазов там оценивалось более чем в 3,5 миллиарда долларов США. За ней следуют Объединенные Арабские Эмираты и Индия.

В марте 2022 г. от импорта российских драгоценных камней отказались США. А в начале 2023 года аналогичный запрет ввела Великобритания.

На днях стало известно, что Канада в координации со своими партнерами по G7 также ввела новые импортные ограничения на российские бриллианты и ювелирные изделия с ними.

Таким образом, страна пытается гарантировать, что поступления от экспорта российских алмазов и связанных с ними изделий не будут способствовать финансированию войны в Украину.