Новые требования к фискальным чекам: бизнесу дали 2 месяца на перестройку РРО

Минфин продлил переходный период для использования старых требований к фискальным чекам. Предприниматели смогут формировать расчетные документы по предыдущим правилам еще два месяца – до 1 марта 2025 года. Это касается как упрощенного названия товаров в чеках, так и уточнений по платежным операциям.

Продлено действие старых требований к фискальным чекам

Министерство финансов Украины приказом от 30 декабря 2024 года №674 внесло изменения в свой предыдущий приказ от 22 ноября 2024 года №601, которым предусматривалисьпредусматривались штрафы до 17 000 гривен из-за новых правил использования платежных терминалов, информирует 24 Канал.

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Важно! Предпринимателям продлили возможность формирования расчетных документов в соответствии с предыдущими требованиями.

Что это значит для бизнеса

Предприятия, которые используют регистраторы расчетных операций (РРО) или программные РРО, программное обеспечение которых включено в Государственный реестр, могут продолжать формировать расчетные документы по старым правилам.

В частности, продлена возможность:

указывать упрощенное название товара в чеках;

избегать обязательного указания информации о платежной операции при использовании платежных карточек, за исключением продажи алкоголя и табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли.

Изменения после 1 марта 2025 года

После завершения переходного периода все плательщики должны будут соответствовать обновленным требованиям к форме и содержанию расчетных документов, установленным приказом №601.

Эти изменения касаются как бумажных, так и электронных расчетных документов и направлены на улучшение прозрачности платежных операций.

Предпринимателям рекомендуется заранее проверить актуальность своих систем РРО и обновить программное обеспечение в соответствии с новыми требованиями, чтобы избежать штрафных санкций.